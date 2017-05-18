ترامب ربما يتلقى أموالا من بوتين!

الوقت- تهكم جمهوري بارز في الكونغرس الأمريكي خلال اجتماع مع مشرعين جمهوريين في يونيو حزيران 2016 بقوله: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما يدفع أموالا لدونالد ترامب.

وسلطت صحيفة واشنطن بوست الضوء يوم الأربعاء، على تصريح كيفن مكارثي زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب بشأن هذا الموضوع مشيرا إلى تسجيل هذا الحديث في يونيو حزيران خلال موسم الانتخابات التمهيدية عندما كان يسعى ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.

وبحسب التقرير قاطع "بول ريان" رئيس مجلس النواب مكارثي خلال حديثه مطالبا الحضور من الجمهوريين بالحفاظ على سرية ما قاله زعيم الأغلبية.

ترامب التقى لافروف في واشنطن منذ عدة أيام

ونقلت الصحيفة عن مكارثي قوله "هناك شخصان أعتقد أن بوتين يدفع لهما: روراباكر وترامب".

ورد مكارثي على التقرير يوم الأربعاء بتغريدة على تويتر كتب فيها "كانت محاولة للمزاح أسيء فهمها".

وقال متحدث باسم ريان إن المقصود بالتعليق كان المزاح وإنه انتزع من سياقه.

وقال النائب الجمهوري دانا روراباكر للصحفيين يوم الأربعاء إن ما قاله مكارثي كان دعابة. وأضاف "المشكلة هي أنه حتى إذا حاولت أن تكون مرحا فسيأتي طرف ثالث ويأخذ مزاحك على محمل الجد. وهذا ما حدث في هذه الواقعة".