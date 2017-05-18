الناتو يصعد مع روسيا ويحشد قواته على حدودها

الوقت- تقوم قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالتحضير لتنفيذ 28 عملية عسكرية تدريبية عند حدود روسيا خلال عام 2017، بحسب ماذكرته صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا".
وفي وقت سابق أعلن الناتو بقيادة أمريكا مؤخرا انطلاق مناورات "عاصفة ربيع 2017" على أراضي إستونيا، بمشاركة 9 آلاف عسكري من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وجورجيا ولاتفيا وليتوانيا وأوكرانيا وفنلندا وبولندا وهولندا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا.
وكشف عن هذه التفاصيل صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" التي كتبت في تقرير لها: إن المناورات الجارية عند حدود روسيا تندرج في إطار ما سمّته إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بـ"الضربة العالمية السريعة".
ويغلب لدى الخبراء العسكريين الروس الانطباع بأنه لو فازت مرشحة الحزب اليمقراطي هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة الأمريكية لكانت "الضربة العالمية" قد تمت. ولأن فريق أوباما بذل ما بوسعه لإفساد العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا إلى درجة يصعب معها ترميمها، فإن توجيه الضربة العالمية يظل واردا، مع العلم أنه يفترض أن يعقب توجيه هذه الضربة غزو تشكيلات من القوات الأمريكية والأوروبية روسيا.
وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في تصريح صحفي، إنه لا داعي للخوف من "عاصفة ربيع 2017" ومناورات الناتو الأخرى لأنها لا تعدو كونها "مجرد تأكيد لوجودنا".
والأغلب ظنا أن ماتيس لا يصدق الكلام الذي يقوله ويعلنه. ولا تثق موسكو أيضا في أن هذا الكلام صادق. ولهذا السبب تضطر روسيا إلى تعزيز قواتها على حدودها الغربية.