الرياضة القوية تئثر على عمر الإنسان

الوقت- أكدت دراسة حديثة في جامعة "بريغهام يونغ" الأمريكية أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة المجهدة يبدون أصغر بتسع سنوات مقارنة بالأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة إلا قليلا.

وأجرى الدراسة الأستاذ "لاري تاكر" على نحو ستة آلاف شخص، وشمل تحقيقه جزء من كروموسوم اسمه "التيلومير" وهو يشير إلى الصحة العامة للشخص وعمره، حيث يقل ويقصر مع التقدم في العمر.

وفي هذا الإطار، تبين نتائج هذا البحث أن الفارق الأكبر كان لدى الأشخاص الذين مارسوا رياضات مجهدة لمدة زمنية تتراوح بين 30-40 دقيقة على الأقل مثل الركض يومياً لخمسة أيام في الأسبوع.

وأشار بعض الباحثون أن الرياضة لمدة زمنية متوسطة مفيدة أيضاً لصحة الإنسان، لكن فائدتها بالنسبة لتقليل علامات التقدم في العمر بـ "التيلومير" كانت أقل بفارق واضح، فالرياضة القوية والمجهدة أفضل بكثير.