الـ MP3 لن يتواجد بعد الآن

الوقت- كشف المعهد فراونهوفر الألماني المطور لصيغة "إم بي ثري" الصوتية، عن عدم منح تراخيص للمنتجات والتطبيقات المرتبطة بالصيغة من شهر أبريل الماضي، وهو ما يمثل انعدام وجود هذه الصيغة الصوتية الأشهر عالمياً، وذلك بسبب وجود العديد من الصيغ الموسيقية المتطورة والتي تتمتع بخصائص أكثر تميزاً.

وأكد المعهد الألماني أنه تم تخصيص صيغة جديدة وهي "AAC" التي أصبحت الصيغة الموسيقية الرئيسية لخدمات مثل يوتيوب.

وأشار بعض الخبراء في التكنولوجيا أن توقف المعهد عن منح التراخيص لهذه الصيغة لا يسبب مشاكل ولا يؤثر على معدلات الاستخدام، أو حتى قدرة المنتجين على استعمالها في منتجاتهم المستقبلية.

والجدير بالذكر أن المعهد الألماني قد طور هذه الصيغة في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وذلك مع عمل 6 باحثين على مشروع مهم متعلق بإرسال إشارات موسيقية عبر خطوط الهاتف، حيث لاقت الكثير من النجاح والإنتشار في العديد من المشغلات الموسيقية كالأيبد.