بوتين يدعو العالم الإسلامي للاعتماد بشكل كامل على روسيا

الوقت- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن العالم الإسلامي يستطيع الاعتماد بشكل كامل على دعم روسيا، معرباً عن استعداد موسكو لزيادة التعاون مع الشركاء في محاربة قوى الارهاب.

وأرسل بوتين، بحسب وكالة تاس الروسية، برقية للمشاركين بفعالية مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، أشار فيها إلى استعداد بلاده لتنمية التعاون مع الشركاء في مواجهة قوى الإرهاب، وأن العالم الإسلامي يمكنه أن يعول على الدعم الروسي.

وأضاف بوتين:" إن العديد من الدول الإسلامية اليوم تواجه تحديات جدية وخطيرة من بينها الارهاب والتطرف المرتبط بالعنف وتصاعد التناقضات الدينية والعرقية اضافة الى الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية واود في هذا السياق أن اؤكد لكم ان العالم الاسلامي يمكنه الاعتماد بشكل كامل على الدعم الروسي ونحن مستعدون لتعزيز التعاون الاقليمي مع شركائنا في محاربة الارهاب والبحث عن سبل سلمية لحل الأزمات".

وأعرب بوتين عن ثقته بأن الجهود المشتركة يمكنها أن تنتج الكثير لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، ولبناء نظام دولي عادل وديمقراطي "خال من أشكال الكراهية والتمييز وسلطة الإملاء"

من الجدير ذكره أن الاجتماع الثالث لـ "مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا العالم الإسلامي"، بدأ أمس الثلاثاء، للمرة الأولى في العاصمة الشيشانية غروزني ليتوجه المشاركون فيما بعد إلى مدينة قازانعاصمة جمهورية تتارستان الروسية حيث ستعقد القمة الاقتصادية الدولية التاسعة "روسيا العالم الإسلامي"في الفترة ما بين الـ 18 والـ20 من الشهر الجاري.