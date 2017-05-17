ترامب: من حقي تبادل المعلومات مع روسيا

الوقت- اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن له كامل الحق باعتباره رئيساً لأمريكا في ما أسماه تبادل المعلومات مع روسيا بخصوص محاربة الارهاب وسلامة الطيران.

وقال ترامب في تغريدة من حسابه على موقع تويتر إنه تبادل "حقائق متعلقة بالإرهاب وسلامة خطوط الطيران" رغبة منه في أن تفعل روسيا المزيد ضد تنظيم داعش الارهابي.

واضاف " أريد، باعتباري رئيسا، إشراك روسيا، في اجتماع مفتوح مقرر موعده من قبل، ولدي الحق المطلق لفعل ذلك، في الحقائق المتعلقة بالإرهاب وسلامة خطوط الطيران"، "وهذا لأسباب إنسانية، إضافة إلى أنني أريد أن تصعد روسيا بدرجة أكبر قتالها ضد تنظيم الدولة الإسلامية".

وكان صحيفة واشنطن بوست كشفت في وقت سابق أن ترامب نقل معلومات سرية بشأن خطة تتعلق بتنظيم داعش الارهابي، واستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة في الطائرات، مشيرة الى أن هذه المعلومات تعد حساسة جدا بحيث لا يمكن تبادلها مع حلفاء أمريكا الآخرين، بحسب ما قالته الصحيفة.