السيتي يسحق ألبيون بثلاثية

الوقت- سحق مانشستر سيتي فريق وست بروميتش ألبيون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في إطار مباريات الجولة ما قبل الأخيرة من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.
وانطلقت المباراة التي أقيمت على ملعب الإتحاد باندفاع وقوة من جانب الطرفين من اجل تسجيل الهدف الاول مبكراً ولكن الأفضلية كانت للسيتي في معظم أوقات المباراة.
وجاءت تشكيلة السيتي كالتالي: :” كاباييرو – كومباني – اوتامندي – كولاروف – فيرناندينيو – توريه – دي بروين – ساني – سيلفا – أغويرو – جيسوس"
استمرت محاولات السيتي حتى الدقيقة الـ27 حين سجل البرازيلي خيسوس الهدف الأول لفريقه بعد تمريرة مميزة من دي بروين، وبعدها بدقيقتين رد خيسوس الجميل لدي بروين وأهداه تمريرة حاسمة ليسجل الأخير الهدف الثاني للسيتي.
وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة، وفي الشوط الثاني استمرت المباراة بكل فعالية واندفاع ليتمكن يايا تورية من تسجيل الهدف الثالث للسيتي بعد تمريرة من النجم الارجنتيني أجويرو في الدقيقة الـ57، واستمرت النتيجة على هذه الحالة حتى الدقيقة الـ87 حين سجل كانو هدف بروميتش الوحيد لتنتهي المباراة على هذه النتيجة. ويستمر السيتي في المركز الثالث خلف توتنهام الثاني فيما بقي ألبيون في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري.