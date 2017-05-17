أرسنال يتخطى سندرلاند الأخير ويبقى خامساً

الوقت- تمكن أرسنال الانجليزي من تخطي سندرلاند بنجاح بعد فوزه على الضيف بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري الانجليزي في جولته ما قبل الأخيرة.
وجاءت تشكيلة أرسنال على النحو التالي: :”تشيك – موستافي – مونريال – هولدينج – تشاكا – رامسي – بيريلين – غيبس – سانشيز – أوريل – جيرو.”.
بدأ أرسنال المبارة بكل اندفاع وقوة بهدف التقدم بالنتيجة سريعاً إلا ان الشوط الأول انتهى سلبياً من حيث النتيجة، ليدخل الفريقين في الشوط الثاني وتستمر المحاولات بين الطرفين حتى الدقيقة الـ 71 التي تمكن فيها نجم تشيلي ألكيس سانشيز من تسجيل الهدف الاول لأرسنال بعد تمريرة جميلة من الألماني مسعود أوزيل.
ولم تتوقف محاولات سانشيز عند هذا الحد ليهدي فريقه الهدف الثاني بعد عشر دقائق 81، ليحاول بعد ذلك سندرلاند تقليص النتائج من بضع محاولات فاشلة، وانتهت المبارة على هذه النتيجة ليبقى أرسنال في المركز الخامس خلف ليفربول، فيما بقي سندرلاند في المركز الأخير ليتأكد هبوطه لدوري الدرجة الأولى.