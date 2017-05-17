بلدة برازيلية تعاني نساؤها من قلة الرجال!

الوقت- أفادت بعض التقارير الصحفية بأن بلدة برازيلية تسمى نويفا دي كوردييرو تعاني من قلّة الرجال فيها، الأمر الذي أدى إلى رفع صرخة النساء فيها لحاجتهمن إلى إيجاد أزواج لهن يكملن معهن العمر.

إذ ان المئات من نساء البلدة اللواتي تتراوح أعمارهن بين الـ 20 و 35 عاماً اعربن عن رغبتهن بحل مشكلة قلة الرجال في البلدة بشكل سريع وعاجل، رغم أن المشكلة من النساء انفسهن، حيث قمن في وقت سابق بوضع قوانين تدفع الرجال بالخروج من البلدة بعد عمر الـ18 عاماً!

ورغم وجود القليل من الرجال في البلدة إلا ان معظمهم مرتبط بأقارب لهم، والمتزوجون منهم يرون نساءهم في عطلات نهاية الأسبوع والإجازات السنوية.

وفي هذا الاطار قالت نيلما فرنانديز إحدى بنات البلدة أن "حلم كل الفتيات والشابات في هذه البلدة هو الوقوع في الحب والزواج لكن هنا" أي في البلدة، باعتبار انهن يحببن بلدتهن بشدة.