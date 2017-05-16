وزير إسرائيلي يدعو لاغتيال الرئيس الأسد

الوقت- دعا وزير الإسكان الاسرائيلي، يواف غالانت، الثلاثاء، الى اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال الوزير الاسرائيلي إنه حان الوقت لتصفية الرئيس السوري بشار الأسد، مشير إلى أنه "لم يعد له مكان بهذا العالم".
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وزير الإسكان قوله "في رأي، لقد اجتزنا جميع الخطوط الحمراء. وقد حان الوقت لقتل الأسد".
وكان الرئيس الاسد أكد في وقت سابق أن اسرائيل تقوم بدعم الإرهابيين بطريقتين، الأولى هي الدعم المباشر بالسلاح، والثانية هي تقديم الدعم اللوجستي لهم من خلال السماح لهم بإجراء المناورات عبر مناطق سيطرتها، ومن خلال تقديم المساعدات الطبية لهم في مشافيها.