اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو لاغاثة اليمن بشكل عاجل

الوقت- دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، الى اغاثة اليمن بشكل عاجل، بعد اجتياح وباء الكوليرا لاكثر من مدينة يمنية.

وأعلن دومينيك ستيلهارت مسؤول العمليات لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفاة 187 شخصا في اليمن جراء تفشي وباء الكوليرا، وإصابة 11 ألف شخص جراء تفشي المرض في أرجاء مختلفة من اليمن.

وقال دومينيك ستيلهارت، بحسب روسيا اليوم، نحذر من خطورة الانتشار السريع للمرض في أرجاء البلاد نتيجة تردي الأوضاع الصحية.. الوضع خطير، رأيت خلال زيارتي للمشافي في اليومين الأخيرين في صنعاء، حالات مرضية محزنة، المرضى في كافة أرجاء المشافي، في المداخل والغرف وكل مكان".

وأكد المسؤول الدولي أن المشافي عاجزة عن استيعاب الكم الهائل من تزايد الحالات المرضية بوباء الكوليرا، موضحا أن كل أسرة يمنية يوجد فيها إصابة بالكوليرا"، وأشار إلى مشكلة القمامة التي تجتاح أرجاء المدن في اليمن والتي برأي المسؤول تساهم بشكل كبير في نشر هذا الوباء، مؤكدا في الوقت ذاته على بذل الجهود اللازمة ليس فقط بدعم القطاع الصحي وإنما تتعداه إلى حل المشاكل البيئية ومنها القمامة التي تعم اليمن.

وأضاف المسؤول أن الحالة المتدهورة وانتشار الأمراض في معظم مناطقها بدأ يتصاعد في اليمن منذ أكثرمن سنتين فضلا عن تدهور في قطاع الخدمات الصحية والنظام الصحي في البلاد، وقال "نركز الآن على دعم المشافي والقطاعات الصحية لمعالجة المرضى والحالات الحرجة من المصابين بالكوليرا وتأمين كل مايلزم من مستلزمات العلاج الضرورية".

وعبر ستيلهارت عن القلق الكبير والمتفاقم في اليمن، والذي لا حل له على المدى المنظور بوقف الصراع، داعيا المجتمع الدولي للنظر وبذل المزيد من الجهود لحل الأزمة اليمنية وفق القواعد الدولية وضرورة تأمين الاحتياجات والمستلزمات الأساسية.