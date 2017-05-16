جهانغيري يعلن انسحابه من الانتخابات الايرانية لصالح روحاني

الوقت- أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، الثلاثاء، عن انسحابه من السباق الرئاسي لصالح حليفه الرئيس حسن روحاني.
وجاء اعلان جهانغيري الانسحاب من التنافس الانتخابي في الحشد الجماهيري الذي احتشد عصر اليوم الثلاثاء في استاد "دستغيب" بمدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران.
وكان مجلس التخطيط السياسي للاصلاحيين قد ناشد في وقت سابق من اليوم جهانغيري للانسحاب من التنافس الانتخابي لمصلحة روحاني في ضوء الظروف الحاصلة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف سحب ترشحه لصالح حليفه إبراهيم رئيسي من أجل منع تشتت أصوات الناخبين المؤيدين للتيار المبدئي في هذه الانتخابات.
وستقام الانتخابات الرئاسية الايرانية يوم الجمعة المقبل.