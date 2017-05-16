واشنطن بوست: ترامب مخادع ولا يصلح لمنصب رئيس امريكا

الوقت- قالت صحيفة واشنطن بوست الامريكية في مقال لها اليوم الثلاثاء على لسان الكاتب "آن ابيلبوم" أن ترامب لا يمتلك الكفاءة لمنصب رئيس امريكا وهو فقط يخدع الناس ويتهرب من المسؤولية.

وأشارت الصحيفة إلى الإجراء الأخير الذي قام به ترامب بطرد "جيمس كومي" مدير "FBI" وسط أقوايل رجحت أن سبب إقالة كومي هو علاقات ترامب الممكنة مع روسيا، حيث ظن ترامب بأن أحد لم يولي هذا الاهتمام الكبير بعد قيامه بعزل كومي.

وتابع الكاتب بالقول أن الرئيس يجب أن يكون على استعداد للاستماع إلى مستشاريه ورؤساء الأقسام، ويجب أن يشجع النظر في الآراء المتضاربة، ويجب أن يعترف بالأخطاء ويتعلم منها، والرئيس يجب أن يكون منضبط ويتمكن من السيطرة على عواطفه ولا يتصرف إلا بعد تفكير ودراسة متأنية.

واختتمت الصحيفة الامريكية بالقول أنه يجب على الرئيس الحفاظ على علاقات ودية مع قادة الدول من خلفيات مختلفة ويجب أن يكون الاحترام والثقة، من وجهة نظرنا، فان السيد ترامب لايوجد لديه أيا من هذه الصفات الهامة، فهو لا يشجع على وجهات النظر المتعارضة، حيث انه يفتقر الى ضبط النفس ويتصرف بشكل متهور، وهو لا يمكن أن يتقبل الانتقاد الشخصي.