هزيمة داعش التامة قاب قوسين أو أدنى

الوقت- صرّح المتحدث باسم قوات التحالف الدولي يوم الثلاثاء: إن تنظيم داعش بات محاصرا بالكامل في مدينة الموصل العراقية وعلى وشك الهزيمة التامة.

وتابع جون دوريان في مؤتمر صحفي: إن داعش على وشك الهزيمة الكاملة في الموصل.. القوات الأمنية العراقية ضحت بكل شي من أجل هزيمة الأعداء، وأحيي القوات العراقية التي ستعلن النصر قريبا.

وقال دوريان: إن القوات العراقية ستتهيأ لهزيمة داعش بالمناطق الأخرى وسنستمر بدعمنا لها"، موضحا أن التحالف دمر أكثر من 200 نفق وأكثر من 100 موقع لداعش.

ولفت دوريان إلى أن التحالف سيستمر بمحاربة التنظيم في سوريا إلى أن تتم هزيمته.

من جهته صرّح المتحدث باسم القوات العراقية يحيى رسول: إن مساحة 12 كم فقط من مدينة الموصل لاتزال تحت سيطرة التنظيم.

وقال رسول في مؤتمر صحفي إن "حصيلة قتلى داعش لغاية يوم أمس، بلغت 16 ألفا و467 إرهابيا"، مؤكدا أن "الساحل الأيسر للموصل تحت سيطرة القوات الأمنية 100% وعادت الحياة إلى طبيعتها هناك".

وحسب رسول فإن 89.5% من مناطق الساحل الأيمن في الموصل تم تحريرها من سيطرة داعش، ولم يبق إلا أحياء قليلة، منوها بأن محور قوات الحشد الشعبي يحقق تقدما كبيرا باتجاه ناحية القيروان والبعاج.