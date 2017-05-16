واشنطن بوست: ترامب شارك روسيا معلومات خطيرة تخص تنظيم "داعش"

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  الثلاثاء 19 شعبان 1438
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إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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تقارير

واشنطن بوست: ترامب شارك روسيا معلومات خطيرة تخص تنظيم "داعش"

الثلاثاء 19 شعبان 1438
 
 
 
 
 
واشنطن بوست: ترامب شارك روسيا معلومات خطيرة تخص تنظيم "داعش"
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الوقت- قالت صحيفة "واشطن بوست" الأمريكية على لسان الكاتب "كريج ميلر": إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف عن معلومات سرية للغاية لوزير الخارجية الروسي والسفير الروسي في أمريكا في اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، حيث أنه ووفقا لمسؤولين أمريكيين، فإن إفادات ترامب كشفت مصدرا حاسما للمعلومات الاستخباراتية في تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتابعت الصحيفة الأمريكية نقلها عن مسؤولين أمريكيين: إن المعلومات التي نقلها الرئيس ترامب قد قدمها شريك أمريكي من خلال ترتيب لتبادل المعلومات الاستخباراتية يعتبر حساسا للغاية حيث تم حجب التفاصيل عن الحلفاء حتى داخل الحكومة الأمريكية، هذا ولم يسمح "الشريك الأمريكي" لأمريكا بتشاطر هذه المعلومات مع روسيا، وقال مسؤولون إن قرار ترامب يعرض التعاون مع حليف له القدرة على الوصول إلى الأعمال الداخلية لتنظيم "داعش" الإرهابي، وبعد اجتماع ترامب اتخذ كبار مسؤولي البيت الأبيض خطوات لاحتواء الضرر، ووجهوا مكالمات إلى وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي، وقال مسؤول أمريكي مطلع على هذه المسألة، أن ترامب كشف عن مزيد من المعلومات للسفير الروسي أكثر مما كنا نتشاطره مع حلفائنا".

وتابع الكاتب الأمريكي: يأتي هذا تزامناً مع مواجهة الرئيس الأمريكي ضغوطا قانونية وسياسية متزايدة على جبهات متعددة ذات صلة بالروس، ففي الأسبوع الماضي، أقال ترامب مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومى في خضم تحقيقات مكتبية حول الصلات المحتملة بين حملة ترامب وموسكو، وبعد يوم واحد من طرد كومي، رحب ترامب بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسفير سيرغي كيسلياك في المكتب البيضاوي، وخلال تلك الجلسة، قال المسؤولون إن ترامب بدأ في وصف تفاصيل تهديد إرهابي تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي تتعلق باستخدام الحواسيب المحمولة على متن الطائرات.

واستطرد الكاتب: وبالنسبة لأي شخص تقريبا في الحكومة، فإن مناقشة مثل هذه الأمور مع الخصم ستكون غير قانونية، فالرئيس ترامب لديه سلطة واسعة لرفع السرية عن أسرار الحكومة، ما يجعل أنه من غير المحتمل إفشاء هكذا أسرار تتعلق بالإرهاب لروسيا لأنها كسر للقانون، وقال مسؤولون بالبيت الأبيض والذين كانوا مشاركين في الاجتماع إن ترامب بحث فقط المخاوف المشتركة بشأن الإرهاب مع روسيا، وقال مستشار الأمن القومي ماكماستر الذي شارك في الاجتماع "إن الرئيس ووزير الخارجية استعرضا تهديدات مشتركة من المنظمات الإرهابية لتشمل التهديدات الموجهة إلى قطاع الطيران"، وأضاف: لم تناقش أي مصادر أو وسائل استخباراتية ولم يتم الكشف عن أي عمليات عسكرية لم تكن معروفة علنا".

وأكد مسؤولو البيت الأبيض في تصريحاتهم أن ترامب لم يناقش مصادر وأساليب استخباراتية محددة، بل تناول ما إذا كان قد تم كشف معلومات من مصادر حساسة، حيث رفضت وكالة الاستخبارات المركزية التعليق، ولم ترد وكالة الأمن القومي على طلبات التعليق حول هذا الموضوع، ولكن المسؤولين أعربوا عن قلقهم إزاء معالجة ترامب للمعلومات الحساسة، فضلا عن إدراكه للعواقب المحتملة، وقالوا إن التعرض لتيار استخباراتي يوفر رؤية حاسمة عن تنظيم "داعش" يمكن أن يعوق قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على كشف التهديدات المستقبلية.

بدوره قال مسؤول أمريكي كبير سابق قريب من مسؤولي الإدارة الحاليين "إنه أمر مروع"، "يبدو أن ترامب متهور جدا ولا يدرك خطورة الأشياء التي يتعامل معها، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاستخبارات والأمن القومي".

وتابعت الصحيفة الأمريكية: وفي اجتماعه مع لافروف، بدأ ترامب بالفخر حول معرفته الداخلية للتهديد الذي يلوح في الأفق، حيث واصل ترامب مناقشة جوانب التهديد ولم يكشف عن الطريقة المحددة لجمع المعلومات، لكنه وصف كيف أن تنظيم "داعش" يتبع عناصر مؤامرة محددة ومدى الضرر الذي يمكن أن يسببه هذا الهجوم في ظروف مختلفة، وقال المسؤولون إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن ترامب كشف عن المدينة في إقليم تنظيم "داعش" حيث اكتشف شريك المخابرات الأمريكية التهديد المذكور.

وقالت الصحيفة: إنها حجبت معظم تفاصيل المؤامرة، بما في ذلك اسم المدينة، بناء على طلب المسؤولين الذين حذروا من أن الكشف عنها سيعرض قدرات الاستخبارات المهمة للخطر، وقال مسؤول سابق في مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة عمل أيضا بشكل وثيق مع أعضاء فريق الأمن القومي: "الجميع يعرف أن هذا التيار حساس جدا، وفكرة تقاسمه على هذا المستوى من الدقة مع الروس أمر مثير للقلق"، وقال المسؤولون إن تحديد الموقع كان مشكلة بشكل خاص لأن روسيا يمكن أن تستخدم هذه التفاصيل للمساعدة في تحديد حليف الولايات المتحدة أو القدرة الاستخبارية المعنية، وقال المسؤولون إن هذه القدرة يمكن أن تكون مفيدة لأهداف أخرى وربما توفر معلومات استخباراتية حول وجود روسيا في سوريا، حيث ستكون موسكو مهتمة جدا بتحديد هذا المصدر وربما تعطيله.

واختتمت الصحيفة: لم يناقش المسؤولون تفاصيل هذه الإجراءات لكن وزارة الأمن الداخلي كشفت مؤخرا أنها تفكر في حظر أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الالكترونية الكبيرة من الحقائب المحمولة على الرحلات بين أوروبا والولايات المتحدة، وقد فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا حظرا مماثلا في آذار / مارس الماضي على المسافرين  عبر المطارات في 10 دول ذات أغلبية مسلمة.

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واشنطن بوست كريج ميلر معلومات داعش روسيا امريكا

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