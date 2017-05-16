واشنطن بوست: ترامب شارك روسيا معلومات خطيرة تخص تنظيم "داعش"

الوقت- قالت صحيفة "واشطن بوست" الأمريكية على لسان الكاتب "كريج ميلر": إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف عن معلومات سرية للغاية لوزير الخارجية الروسي والسفير الروسي في أمريكا في اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، حيث أنه ووفقا لمسؤولين أمريكيين، فإن إفادات ترامب كشفت مصدرا حاسما للمعلومات الاستخباراتية في تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتابعت الصحيفة الأمريكية نقلها عن مسؤولين أمريكيين: إن المعلومات التي نقلها الرئيس ترامب قد قدمها شريك أمريكي من خلال ترتيب لتبادل المعلومات الاستخباراتية يعتبر حساسا للغاية حيث تم حجب التفاصيل عن الحلفاء حتى داخل الحكومة الأمريكية، هذا ولم يسمح "الشريك الأمريكي" لأمريكا بتشاطر هذه المعلومات مع روسيا، وقال مسؤولون إن قرار ترامب يعرض التعاون مع حليف له القدرة على الوصول إلى الأعمال الداخلية لتنظيم "داعش" الإرهابي، وبعد اجتماع ترامب اتخذ كبار مسؤولي البيت الأبيض خطوات لاحتواء الضرر، ووجهوا مكالمات إلى وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي، وقال مسؤول أمريكي مطلع على هذه المسألة، أن ترامب كشف عن مزيد من المعلومات للسفير الروسي أكثر مما كنا نتشاطره مع حلفائنا".

وتابع الكاتب الأمريكي: يأتي هذا تزامناً مع مواجهة الرئيس الأمريكي ضغوطا قانونية وسياسية متزايدة على جبهات متعددة ذات صلة بالروس، ففي الأسبوع الماضي، أقال ترامب مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومى في خضم تحقيقات مكتبية حول الصلات المحتملة بين حملة ترامب وموسكو، وبعد يوم واحد من طرد كومي، رحب ترامب بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسفير سيرغي كيسلياك في المكتب البيضاوي، وخلال تلك الجلسة، قال المسؤولون إن ترامب بدأ في وصف تفاصيل تهديد إرهابي تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي تتعلق باستخدام الحواسيب المحمولة على متن الطائرات.

واستطرد الكاتب: وبالنسبة لأي شخص تقريبا في الحكومة، فإن مناقشة مثل هذه الأمور مع الخصم ستكون غير قانونية، فالرئيس ترامب لديه سلطة واسعة لرفع السرية عن أسرار الحكومة، ما يجعل أنه من غير المحتمل إفشاء هكذا أسرار تتعلق بالإرهاب لروسيا لأنها كسر للقانون، وقال مسؤولون بالبيت الأبيض والذين كانوا مشاركين في الاجتماع إن ترامب بحث فقط المخاوف المشتركة بشأن الإرهاب مع روسيا، وقال مستشار الأمن القومي ماكماستر الذي شارك في الاجتماع "إن الرئيس ووزير الخارجية استعرضا تهديدات مشتركة من المنظمات الإرهابية لتشمل التهديدات الموجهة إلى قطاع الطيران"، وأضاف: لم تناقش أي مصادر أو وسائل استخباراتية ولم يتم الكشف عن أي عمليات عسكرية لم تكن معروفة علنا".

وأكد مسؤولو البيت الأبيض في تصريحاتهم أن ترامب لم يناقش مصادر وأساليب استخباراتية محددة، بل تناول ما إذا كان قد تم كشف معلومات من مصادر حساسة، حيث رفضت وكالة الاستخبارات المركزية التعليق، ولم ترد وكالة الأمن القومي على طلبات التعليق حول هذا الموضوع، ولكن المسؤولين أعربوا عن قلقهم إزاء معالجة ترامب للمعلومات الحساسة، فضلا عن إدراكه للعواقب المحتملة، وقالوا إن التعرض لتيار استخباراتي يوفر رؤية حاسمة عن تنظيم "داعش" يمكن أن يعوق قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على كشف التهديدات المستقبلية.

بدوره قال مسؤول أمريكي كبير سابق قريب من مسؤولي الإدارة الحاليين "إنه أمر مروع"، "يبدو أن ترامب متهور جدا ولا يدرك خطورة الأشياء التي يتعامل معها، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاستخبارات والأمن القومي".

وتابعت الصحيفة الأمريكية: وفي اجتماعه مع لافروف، بدأ ترامب بالفخر حول معرفته الداخلية للتهديد الذي يلوح في الأفق، حيث واصل ترامب مناقشة جوانب التهديد ولم يكشف عن الطريقة المحددة لجمع المعلومات، لكنه وصف كيف أن تنظيم "داعش" يتبع عناصر مؤامرة محددة ومدى الضرر الذي يمكن أن يسببه هذا الهجوم في ظروف مختلفة، وقال المسؤولون إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن ترامب كشف عن المدينة في إقليم تنظيم "داعش" حيث اكتشف شريك المخابرات الأمريكية التهديد المذكور.

وقالت الصحيفة: إنها حجبت معظم تفاصيل المؤامرة، بما في ذلك اسم المدينة، بناء على طلب المسؤولين الذين حذروا من أن الكشف عنها سيعرض قدرات الاستخبارات المهمة للخطر، وقال مسؤول سابق في مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة عمل أيضا بشكل وثيق مع أعضاء فريق الأمن القومي: "الجميع يعرف أن هذا التيار حساس جدا، وفكرة تقاسمه على هذا المستوى من الدقة مع الروس أمر مثير للقلق"، وقال المسؤولون إن تحديد الموقع كان مشكلة بشكل خاص لأن روسيا يمكن أن تستخدم هذه التفاصيل للمساعدة في تحديد حليف الولايات المتحدة أو القدرة الاستخبارية المعنية، وقال المسؤولون إن هذه القدرة يمكن أن تكون مفيدة لأهداف أخرى وربما توفر معلومات استخباراتية حول وجود روسيا في سوريا، حيث ستكون موسكو مهتمة جدا بتحديد هذا المصدر وربما تعطيله.

واختتمت الصحيفة: لم يناقش المسؤولون تفاصيل هذه الإجراءات لكن وزارة الأمن الداخلي كشفت مؤخرا أنها تفكر في حظر أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الالكترونية الكبيرة من الحقائب المحمولة على الرحلات بين أوروبا والولايات المتحدة، وقد فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا حظرا مماثلا في آذار / مارس الماضي على المسافرين عبر المطارات في 10 دول ذات أغلبية مسلمة.