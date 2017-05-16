تحرير القابون يحصن العاصمة والجيش يتقدم نحو جوبر

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  الثلاثاء 19 شعبان 1438
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الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
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الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
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عن نبل والزهراء

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العلویون

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إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
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الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
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القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
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تقارير

تحرير القابون يحصن العاصمة والجيش يتقدم نحو جوبر

الثلاثاء 19 شعبان 1438
 
 
 
 
 
تحرير القابون يحصن العاصمة والجيش يتقدم نحو جوبر

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القوات السورية في القلمون الغربي ومسلحو القابون يتجهون الى الغوطة

الجيش السوري يدخل حي القابون شرق دمشق

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الوقت- شهدت الأيام القليلة الماضية تطورات كثيرة على الساحة السورية وكان من أبرزها دخول القابون دائرة التسويات، بعد أن أعلن الجيش عن تحريرها مع المزارع المحيطة بها شمال شرق دمشق.

وفي بيان صدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ليل أمس، أعلن الجيش السوري عن إعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة القابون والمزارع المحيطة بها شمال شرق دمشق، وقال بيان الجيش أن هذا التطور جاء "بعد سلسلة من العمليات الدقيقة كبدت خلالها إرهابيي جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة بها خسائر كبيرة في العديد والعتاد، ودمرت مقارهم وتحصيناتهم وعدداً كبيراً من الأنفاق التي كان الإرهابيون يستخدمونها كطرق للإمداد ونقل الأسلحة والذخائر والإرهابيين".

وأشار البيان إلى أن تحرير القابون يعد خطوة إضافية و"قاعدة انطلاق للقضاء على ما تبقى من بؤر إرهابية في ريف دمشق" في إشارة إلى استعداد الجيش لخوض معركة مماثلة في "جوبر" داخل الغوطة والقريبة من دمشق وحسم المعركة هناك خلال الفترة القليلة القادمة.

أهمية القابون

وفي الحديث عن أهمية هذا الانجاز قال البيان أن الأهمية تكمن في كونه يعزز دائرة الأمان في محيط دمشق ويضيق الخناق على المجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية ويقطع طرق إمدادها، كما يشكل ضربة قوية للمشروع الإرهابي وداعميه ومموليه، وقاعدة انطلاق للقضاء على ماتبقى من بؤر إرهابية في ريف دمشق.

وبعد أكثر من خمس سنوات من احتلاله من التنظيمات المتشددة التي حملت أسماء متعددة، تم تحرير الحي بشكل كامل من الجماعات الإرهابية المسلحة، حيث احتل القابون في البداية "الجيش الحر"، ثم "جبهة النصرة" و "فيلق الرحمن" و "جيش الإسلام" وهي أبرز الفصائل المتشددة التي قاتلت في الحي.

وفي يوم أمس وافق مسلحو الفصائل على اتفاق إجلاء سري بعد أن حوصروا في جيب صغير في حي القابون إثر هجوم شنه الجيش السوري حسم فيه معركة القابون ليعلن الحي وبشكل رسمي خاليا من المسلحين.

جاء ذلك بعد أن أطلقت الدولة السورية عملية عسكرية مكثفة استمرت قرابة الثلاثة أشهر كان هدفها إنهاء التواجد المسلح في المنطقة وإعادة الأمن والأمان للحي الذي يعتبر، بقربه من مركز العاصمة وإشرافه على الطريق الدولي، استراتيجيا.

و خلال العملية العسكرية الأخيرة التي شنها الجيش داخل الحي تمكنت قوات الجيش السوري من السيطرة على أكثر من 25 نفق ثلاثة منهم لعبور السيارات باتجاه الغوطة الشرقية والباقي لعبور المشاة.

وتقول مصادر مطلعة أن الانهيار الذي أصاب المجموعات المسلحة جاء بعد سيطرة الجيش على أحد أهم الأنفاق القليلة التي كانت تمدّها بالسلاح من الغوطة، ويصل هذا النفق بين القابون ومنطقة عربين في الغوطة الشرقية.

وتأتي أهمية الحي من كونه يقع في شمال شرق العاصمة دمشق، ويبعد عن مركز المدينة 4 كم، في منطقة مهمة حيث يجاور كل من برزة وجوبر وعربين وحرستا، ويخترقه الاتستراد الدولي، طريق دمشق-حمص، وعقدة طرقية مهمة هي عقدة القابون.

وقبل بداية الصراع في سوريا كان الحي يتضمن كراجات الانطلاق ووصول باصات البولمان، ويعتبر القابون بوابة دمشق وأول ما يراه القادمون إلى دمشق من المناطق السورية الأخرى.

الاتفاق

جاء هذا الاتفاق سريعا على عكس ما سبقه من الاتفاقيات، وخلال يوم واحد، تم الانتهاء من مرحلة التسوية الأولى، بخروج 2289 شخصاً؛ بينهم 1058 مسلحاً، وفق الأرقام الرسمية التي أعلنتها دمشق، إلى ريف مدينة إدلب. واستكملت الدفعات خلال اليوم الأول بنجاح، برغم التوتّر الذي وقع جراء إطلاق أحد قادة الفصائل المعارضة النار باتجاه عدد من المسلحين المغادرين وعوائلهم، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة عدد آخر. ولم يتم الكشف عن أسباب الحادثة وملابساتها، غير أن صفحات معارضة قالت إن إطلاق النار جاء على خلفية عبور عدد من عائلات المسلحين من أبناء الغوطة الشرقية عبر عدد من الأنفاق باتجاه القابون، بنيّة الخروج ضمن اتفاق التسوية نحو ريف إدلب.

وفي موازة ذلك تجددت الاشتباكات بين فصائل الغوطة الشرقية صباح الاثنين، وبدأت الاشتباكات انطلاقا من حيي الاشعري والافتريس داخل الغوطة.

يأتي ذلك مع تقدم للجيش السوري  جنوب الغوطة من جبهة بيت نايم وجسرين،  فبعد أن حسم الجيش السوري معركة بوابة الغوطة من الجهة الشمالية في القابون، تحدثت مصادر عسكرية لـ"رأي اليوم" : أن الجيش يستعد لخوض معركة مماثلة في "جوبر" داخل الغوطة والقريبة من دمشق ويسعى للحسم فيها على غرار معركة القابون.

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كلمات مفتاحية :

القابون جوبر الجيش السوري تحرير بيان

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