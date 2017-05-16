ما الذي سيجنيه العراق من عملية محمد رسول الله2؟

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  الثلاثاء 19 شعبان 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
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الاخوان المسلمون

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القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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تقارير

ما الذي سيجنيه العراق من عملية محمد رسول الله2؟

الثلاثاء 19 شعبان 1438
 
 
 
 
 
ما الذي سيجنيه العراق من عملية محمد رسول الله2؟
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الوقت- على الرغم من استمرار الحرب الضروس في الموصل، أعلنت قوات الأمنية العراقية، اطلاق عملية أمنية لتأمين الحدود الغربية للبلاد مع سوريا، مما أثار تساؤلات حول سبب فتح جبهة ثانية قبل انتهاء معركة الموصل.

وشهدت الحدود العراقية السورية الكثير من الاضطرابات الأمنية على مدى الأعوام الماضية، كان أهمها غزو داعش للعراق عبر الحدود السورية في حزيران عام 2014 وهو الغزو الذي أدى الى سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش الذي تابع قدمه حتى وصل إلى مشارف العاصمة بغداد، أما في محافظة الأنبار فكانت لسيطرة داعش على الحدود من الجانبين أهمية كبيرة في تنقل الإرهابيين من وإلى العراق، وحتى اليوم ما تزال الكثير من المناطق الحدودية العراقية السورية خاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي.

في هذا الصدد أعلن رئيس الوزراء العراقي أن "عمليات عسكرية انطلقت الأحد 7 أيار، في غرب الأنبار على الحدود السورية"، مضيفا أن "الحدود من جهة سوريا تحت سيطرة الدواعش، ونسعى لتأمينها لمنع مهاجمة القطعات الأمنية العراقية".

وكان الحشد الشعبي العراقي قد أعلن في وقت سابق نيته شن عملية عسكرية لتطهير الحدود السورية، معتبرا أن تطهير الحدود العراقية السورية وتقدم القوات السورية نحو الحدود العراقية السورية لتطهير الجانب السوري من الحدود، سيؤدي أولا الى حماية خط الاتصال بين دول محور المقاومة؛ ثانيا منع تسرب الإرهابيين من الجانب السوري الى الداخل العراقي وثالثا سيقضي على الحركات الإرهابية التي تشهدها المنطقة بين الحين والحين واستهداف الإرهابيين لقوات الأمن العراقية والحجاج المتوجهين الى السعودية برا.

من جهة أخرى، أدت الضغوط الأجنبية على حكومة العبادي الى منع الأخير قوات الحشد الشعبي من دخول مدينة الموصل أو اقتحام تلعفر، ورغم سلبية الأمر ظاهريا، إلا أن هذا المنع مَكَن الحشد الشعبي من توظيف جهوده لتطهير الحدود العراقية السورية، فيما تستمر بعض ألويته في محاصرة تلعفر وفرض طوق على الإرهابيين لمنع تسربه الى خارج المدينة.

وضمن عمليات محمد رسول الله الثانية، توجهت قوات الحشد الشعبي لتحرير القيروان التي تعد من أهم مراكز قيادة داعش، وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي، أحمد الأسدي أن "داعش وبعد حصار تلعفر لحوالي 6 اشهر انشئ مراكز قيادة في المنطقتين المذكورتين (القيروان والبعاج) وان ما تردد نقله باستهداف البغدادي لاكثر من مرة في الحضر يؤكد ان المنطقة انها تمثل عمقا استراتيجيا مهما للتنظيم".

وتابع الاسدي، ان "المهمة الاساسية هي الذهاب الى الحدود لغلقها وتامينها وما يتبقى من حواضن وعناصر داخل المناطق سيحاصرون ويقتلون، الا ان اعلان النصر النهائي سيكمن بوصول القوات الى الحدود السورية".

وكانت مصادر عراقية وسورية قد تحدثت أكثر من مرة عن احتمال حصول تنسيق مشترك بين حكومتي العراق وسوريا من أجل توغل القوات العراقية في الداخل السوري لتأمين مساحات داخل الأراضي السورية مما يضمن للعراق عدم معاودة تنظيم داعش الإرهابي شن الهجمات على العراق منطلقا من الأراضي السورية، وهذا ما قد تنتفي الحاجة إليه في العمليات الحالية حيث أن الجيش السوري يتقدم هو الآخر نحو الحدود العراقية السورية، مما سيضع داعش بين فكي كماشة، ويُوزع جهد المعركة على الجانبين العراقي والسوري.

 

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كلمات مفتاحية :

العراق سوريا عمليات محمد رسول الله الموصل تلعفر العباديوالقيروان

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