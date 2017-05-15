كوريا تعلن نجاح تجربتها الصاروخية، وكيم جونغ يدعو للمزيد

الوقت- أكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي قادر على حمل رؤوس نووية تحت إشراف الزعيم الكوري، كيم جونغ أون.
وأضافت الوكالة الكورية أن الصاروخ كان يهدف إلى اختبار حمل رأس نووي ثقيل كبير الحجم، واستطاع التحليق لمسافة 787 كيلومترا ووصل إلى ارتفاع 2111 كيلومترا.
وكانت كوريا الشمالية أطلقت في تمام الساعة 5.25 امس صباحاً صاروخاً حلق لمدة 30 دقيقة قبل أن يسقط قبالة بحر اليابان، خارج المنطقة الاقتصادية على بعد 400 كلم من شبه الجزيرة الكورية، دون أن يدخل المياه الإقليمية اليابانية.
بدوره، حثّ الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الخبراء والعلماء الكوريين على الاستعداد لاختبارات صاروخية جديدة أكثر تطورا لمواجهة التحديات الكبرى التي تعصف بالبلاد.
واعتبر الزعيم الكوري، بحسب مصادر صحفية روسية أن الاختبارات الجديدة ستكون رافعة لمواجهة الحضارة الغربية والخطر الأمريكي، وطالب الزعيم الكوري الشمالي خبراءه بالتركيز على تطوير الصواريخ الباليستية وزيادة فعاليتها وتحسين نوعيتها لضمان حماية السيادة والأراضي الكورية من أي خطر أو حماقة قد يقدم عليها الغرب، واضاف "سنواصل تطوير برامجنا الصاروخية والنووية إلى حين أن تفهم الولايات المتحدة وأعوانها أن ما يفعلوه غير صائب وغير مجدي".
وفي سياق متصل أعلن دبلوماسيون غربيون لوكالة رويترز عن عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء لبحث أحدث عملية إطلاق صواريخ قامت بها كوريا الشمالية.