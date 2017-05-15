الجيش السوري يحشد قواته على الحدود مع العراق والأردن

الوقت- كشفت وسائل اعلامية، أن الجيش السوري وحلفاؤه قاموا بتعزيز مواقعهم على الحدود مع العراق والأردن حيث تم ارسال عشرات القطع العسكرية إلى منطقة صحراوية هناك.
و اعترفت مصادر في المعارضة السورية المسلحة، بالتقدم الكبير للجيش السوري، وأشارت الى أن الجيش نقل قوات إلى منطقة صحراوية قرب حدوده مع العراق والأردن، وأكدت أن الجيش وحلفاءه سيطروا على تلك بلدة السبع بيار النائية الواقعة قرب الطريق الاستراتيجي الرئيسي بين دمشق وبغداد الأسبوع الماضي مع سعيهم للحيلولة دون سقوط المناطق التي انسحب منها تنظيم داعش الارهابي في يد فصائل المعارضىة.
وكان مصادر عسكرية سورية أكدت أن الجيش السوري وحلفاؤه تقدموا في بادية تدمر وريف حمص الجنوبي الشرقي وسيطروا على مواقع جديدة بينها مقالع المشيرفة وباتوا على بعد 100 كلم من معبر التنف على الحدود العراقية ـ السورية ـ الاردنية حيث تتواجد القوات الامريكية.