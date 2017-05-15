مدير الاستخبارات الأمريكية السابق: ترامب يهدد أمريكا ومؤسساتها

الوقت- قال المدير السابق للاستخبارات الأمريكية، جيمس كلابر، أن المؤسسات الأمريكية مهددة خارجياً من روسيا وداخلياً ومن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار كلابر، في مقابلة مع قناة "سي.إن.إن" الى أنه يجهل ما إذا كان ترامب يسجل سرا محادثات، مشيرا الى وجود ما أسماها قوى خارجية تسعى لإضعاف الحكومة الأمريكية، كما أن المؤسسات الأمريكية تتعرض لهجوم من الداخل أيضاً، مشيرا الى أن الرئيس دونالد ترامب يقوم بإضعاف مؤسسات الدولة، وذلك بعد أيام من إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي.

وقال كلابر في معرض رده على سؤال حول إن كان التهديد من الداخل هو الرئيس ترامب، "بالضبط، وأعتقد أن مؤسسي الدولة وضعوا نظاماً تسير عليه قائم على 3 أعمدة مشتركة، ومبنية على الفحص والتوازن، لكنى أشعر بأن تلك المؤسسات تتعرض لهجوم ويتآكل دورها.

الى ذلك طالب نواب في الكونغرس وطالبوا الرئيس الأمريكي بتسليم "تسجيلاته" المحتملة مع مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) المقال جيمس كومي.

وكان ترامب، قال في تغريدة يوم الجمعة، بنبرة تهديد"على جيمس كومي أن يأمل في ألا تكون هناك تسجيلات لمحادثاتنا قبل أن يبدأ بكشف معلومات للصحافة!".