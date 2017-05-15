وول ستريت جورنال: اسرائيل لا تمانع بيع أسلحة أمريكية للسعودية

الوقت- أكدت صحيفة، وول ستريت جورنال، أن تل أبيب لم تمانع صفقة الأسلحة الضخمة التي أبرمتها الرياض مؤخراً مع واشنطن، قبيل زيارة ترامب للسعودية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في البيت الابيض تأكيدهم، أن نتنياهو وحكومته أبدوا موافقتهم على صفقة الأسلحة الضخمة للرياض والتي تتضمن منظومة ثاد الأمريكية المعروفة.

وأشارت الصحيفة، بحسب مسؤول أمريكي رفيع، الى أن ترامب أخذ بعين الاعتبار ما اسمته "التفوق العسكري الإسرائيلي في المنظقة".

وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض أكد في وقت سابق إن واشنطن على وشك استكمال سلسلة من صفقات الأسلحة مع السعودية تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار وقد تصل خلال عشر سنوات إلى 300 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه الصفقة سوف تسهم بشكل فعال في تحسين الاقتصاد الأمريكي.

واضاف المسؤول الامريكي أن هذه الحزمة قد تزيد في نهاية الأمر عن 300 مليار دولار خلال عشر سنوات لمساعدة السعودية على تعزيز قدراتها الدفاعية في الوقت الذي تواصل فيه الحفاظ لحليفتها إسرائيل على تفوقها العسكري النوعي على جيرانها.

وأبلغ ترامب الكونغرس الأمريكي معطيات زيارته السعودية، وقدم الفريق الاستشاري لترامب، إيجازًا إلى نواب بارزين في الكونجرس، تناول خطة زيارته المرتقبة إلى السعودية في جولته الخارجية الأولى التي ستشمل أيضًا إسرائيل والفاتيكان وعواصم أوروبية.