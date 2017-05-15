الانتخابات الإيرانية بعيون الإعلام الأجنبي

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  الإثنين 19 شعبان 1438
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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
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طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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تقارير

الانتخابات الإيرانية بعيون الإعلام الأجنبي

الإثنين 19 شعبان 1438
 
 
 
 
 
الانتخابات الإيرانية بعيون الإعلام الأجنبي

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الوقت- أقل من أسبوع تفصل الشعب الإيراني عن الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية الثانية عشرة بتاريخ الجمهورية الإسلامية. انتخابات أجمع الإعلام الأجنبي قبل المحلي على أنه موضع أنظار العالم والسبب أن إيران باتت رقما صعبا في المعادلات الدولية والإقليمية، أما عن كيفية تناول الإعلام الأجنبي وخاصة الغربي هذه الانتخابات فهذا ما سنحاول التعرض له في تقريرنا هذا.

بدأ الإعلام والصحافة الأجنبية بترقب حدث الانتخابات الرئاسية الإيرانية قبل بدأ الحدث بأشهر، حيث قدمت الصحف المختلفة قراءة أولية للمشهد الانتخابي الرئاسي، متحدثة عن الأسماء المطروحة إضافة إلى حظوظها.

إضافة إلى الصحف فإن القنوات العالمية أيضا بدورها بدأت بتغطية هذا الحدث بشكل يومي، طبعا كل قناة على طريقتها وحسب وجهة اهتمام معينة فقناة البي بي سي البريطانية بلغاتها المختلفة وخاصة الفارسية، راحت  تحلل المعطيات المتعلقة بهذه الانتخابات بطريقة مريبة، والهدف الأساسي كان إلقاء أفكار ومعطيات مغلوطة في الشارع الإيراني، حيث لم نجدها تعرضت بشكل جدي لموضوع ديمقراطية الانتخابات والفرص الحقيقية التي تعطى للمرشحين للقيام بحملاتهم الانتخابية ومخاطبة الرأي العام. وفي هذا الإطار كان لافتا الاستقبال المكرر لشخصيات معادية للنظام في إيران بعنوان محللين ومطلعين على الوضع الداخلي.

قنوات أخرى من ضمنها شبكة الميادين، أفردت هواءها في متابعة تفصيلية للحدث، ضمن برامج أسمتها رئاسيات 2017 (إيران وفرنسا)، حيث تتابع القناة الحدث الإيراني برصد دقيق وتبث المقابلات من الشارع الإيراني والشرائح المختلفة، كما غطت بدقة المناظرات الرئاسية التي بثها التلفزيون الإيراني في أداء حرفي يبين طريقة إجراء الانتخابات ونزاهتها وحقيقة وجود فرص أمام كافة المرشحين للوصول إلى ذلك الموقع الحساس.

فئة أخرى من القنوات والمواقع غطت هذا الحدث وما تزال مستمرة، وهي القنوات المعادية للنظام الإسلامي والتي تبث من الخارج، هذه القنوات حاولت ومنذ اليوم الأول تخريب شخصیة بعض المرشحين وبث الافتراءات والادعاءات الواهية، كما أنها سعت إلى نسف حقيقة الديمقراطية التي تتمتع فيها إيران بهدف إفقاد الانتخابات شرعيتها الشعبية والقانونية، وأكثر من ذلك عادت بعض القنوات والمواقع إلى بث أفكار بشكل غير مباشر وأحيانا مباشر تدعو إلى النزول إلى الشوارع والاعتراض في حال فوز بعض المرشحين، كما بدأ السعي لإعادة إحياء ما سمي بالثورة الخضراء خلال الانتخابات الرئاسية العاشرة منذ ثماني سنوات،  والتي تلاها فتنة تمكن الشعب الإيراني من تخطيها ببصيرته وحكمة قيادته.

أما الصحافة الغربية، فقد رصدت الصحف العالمية الحدث من عدة زوايا. فتحدثت عن حظوظ المرشحين بإسهاب، متحدثة عن الاتفاق النووي وآثاره السلبية والإيجابية على إيران، فحسب هذه الصحف الاتفاق وما تلاه من رفع عقوبات والإبقاء على أخرى له تأثير كبير على حظوظ المرشحين بما فيهم الرئيس الحالي الشيخ حسن روحاني.

أما الناحية الأخرى التي تعرضت لها الصحافة العالمية بشكل أقل هو موضوع ديمقراطية هذه الانتخابات، وهنا نشير إلى مقال نشرته حصيفة لوس أنجلس تايمز تقول فيه: على عكس النظرة الغربية، إن النظام الحاكم  في إيران ليس جامدا، بل عنده مرونة كبيرة والانتخابات تحمل طابعا تنافسيا قويا وديناميكيا.

نيويورك تايمز بدورها قالت منذ أيام، إن الانتخابات في إيران هي حقيقة وواقع على خلاف معظم دول الشرق الأوسط، فالأشخاص  المحققين للشروط (المرشحين) لديهم فرصة حقيقية ليُنتخبوا في الانتخابات الرئاسية ضمن انتخاب حر من قبل الشعب.

وأشارت الصحيفة إلى وجود 55 مليون إيراني يحق لهم الانتخاب، وهم من خلال الحضور أمام صناديق الاقتراع يوم الجمعة القادم يمكنهم اختيار مرشحهم المفضل من بين المرشحين الستة الذين عرضت الصحيفة مختصر عن سيرتهم الذاتية.

ختاما، لم نشر إلى الإعلام العربي الخليجي بالتحديد، السبب أنه إعلام مأجور ومن دون ترصده ومتابعته يعلم الجميع توجهاته وخاصة في هذه الظروف السياسية الإقليمية التي تحيط بمنطقتنا، حيث رفعت الدول الخليجية شعار العداء لإيران والسلام مع الكيان الإسرائيلي، فما الذي سيقوله هذا الإعلام الذي لا يُدرك معنى المهنية مطلقا.

 

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الانتخابات الإيرانية ديمقراطية الإعلام الأجنبي

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