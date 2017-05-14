الأمم المتحدة: الحرب علي اليمن أدت لانتشار وباء الكوليرا

الوقت- أكدت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن الحرب التي تشهدها اليمن، أدت لانتشار وباء الكوليرا، منددة بإغلاق مطار صنعاء والبنك المركزي.

وقال ممثل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، خلال اللقاء الذي جمعه في صنعاء مع وزير الصحة العامة أن ظهور جاء نتيجة الأزمة التي يمر بها اليمن، أن ظهور وباء الكوليرا جاء نتيجة الأزمة التي يمر بها اليمن، مضيفا "إغلاق مطار صنعاء والبنك المركزي والوضع الاقتصادي عوامل أساسية لظهور الأوبئة ".

واستعرض الاجتماع تقرير عن الوضع الوبائي للكوليرا خلال الفترة من 27 أبريل وحتى 13 مايو الجاري بأمانة العاصمة والمحافظات والذي كشف أن إجمالي حالات اشتباه الكوليرا بلغت ثمانية آلاف و595 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة مخبريًا 213 حالة والوفيات 115 حالة بأمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران والبيضاء وحجة والمحويت والضالع وذمار وعدن وإب وتعز والحديدة وريمة وأبين.

من جانبه أشار وزير الصحة اليمنية الى انعدام الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية نتيجة الوضع الاقتصادي واستمرار العدوان والحصار الجائر على البلاد.

وتشن السعودية منذ 25 آذار مارس من عام 2015 عدوانا متواصلا على اليمن حصد أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، كما شرد الملايين من الشعب اليمني، وادى الى أوضاع صحية غاية في السوء.