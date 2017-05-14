حزب البعث يحل قيادته القومية ويشكل "بديلاً عنها"

الوقت- أكدت مصادر سورية، الأحد، أن حزب البعث العربي الاشتراكي حلّ القيادة القومية، وشكل "مجلس قومي" بدلاً منها، وذلك خلال المؤتمر القومي الرابع العشر المنعقد في العاصمة السورية دمشق.

وكانت عدة وفود تمثل قيادات بعثية قطرية من عدة دول عربية وصلت إلى دمشق، لتشارك في المؤتمر القومي للحزب، بعد انقطاع دام 37 عاما، وحضر المؤتمر أعضاء القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي وأربعة من أعضاء القيادة القطرية السورية وثلاثة أعضاء من كل منظمة من منظمات الحزب في الأقطار العربية بما مجموعه ثلاثون بعثياً.

وأعلنت مصادر في الحزب في وقت سابق عن حل القيادة القومية نظرا لغيابها، وضعف دورها خلال الأزمة التي تشهدها سوريا منذ أكثر من 66 سنوات، ولكن القرار تأجل لحين عقد المؤتمر القومي.

يذكر أن المؤتمر القومي الأخير لحزب البعث العربي الاشتراكي عقد عام 1980 واستمر من 27 تموز إلى الثاني من آب حينها.