كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً يصل مداه إلى "هاواي" الأمريكية

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  الإثنين 19 شعبان 1438
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إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
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المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
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الدروز

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المشهد اليمني

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داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

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الاخوان المسلمون

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القاعدة

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ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
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تقارير

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً يصل مداه إلى "هاواي" الأمريكية

الإثنين 19 شعبان 1438
 
 
 
 
 
كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً يصل مداه إلى "هاواي" الأمريكية

صاروخ كوريا الشمالية الجديد قادر على استهداف الأراضي الأمريكية

الوقت- يعتقد المراقبون بأن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي جديد یعتبر رسالة واضحة بأن بيونغ يانغ قادرة على استهداف أمريكا في أي لحظة...

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الوقت - رغم التحذيرات الدولية أطلقت كوريا الشمالية صباح الأحد (14مايو/أيار) صاروخاً باليستياً يصل مداه إلى سواحل جزيرة "هاواي" الأمريكية.

وذكرت طوكيو إن الصاروخ حلّق نحو 700 كيلومتر ولمدة 30 دقيقة قبل أن يسقط قبالة بحر اليابان على بعد حوالي 400 كيلومتر من الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، فيما أشارت كوريا الجنوبية إلى أن الصاروخ اطلق من منطقة "كوسونج" شمال غربي العاصمة الكورية الشمالية "بيونغ يانغ".

إلى ذلك، قالت وزيرة الدفاع اليابانية "تومومي إينادا" إن الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ وصل إلى ارتفاع تجاوز ألفي كيلومتر، وقد يكون نوعاً جديداً من الصواريخ.

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وأدان رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" التجربة الصاروخية الجديدة التي أجرتها كوريا الشمالية، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل التنسيق مع أمريكا وكوريا الجنوبية للرد على هذه التجربة.

من جانبه ذكر البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قال إنه لا يمكن أن يتخيل أن روسيا مسرورة بأحدث التجارب الصاروخية لـ "بيونغ يانغ"، مشيراً إلى أن الصاروخ سقط في منطقة قريبة لروسيا أكثر من اليابان، إلاّ أن وزارة الدفاع الروسية ذكرت إن مسار الصاروخ كان يبعد بمسافة كبيرة عن الأراضي الروسية ولم يشكل تهديداً لموسكو.

وقالت الوزارة في بيان إن أنظمة روسيا للتنبيه من الصواريخ تعقبت الصاروخ الكوري الشمالي لمدة 23 دقيقة قبل أن يسقط في الجزء الأوسط من بحر اليابان على بعد حوالي 500 كيلومتر قبالة ساحل روسيا.

من جانبه، أعلن الكرملين أن روسيا والصين "قلقتان من تصاعد التوتر" في شبه الجزيرة الكورية بعد إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ باليستي، وقال الناطق باسم الكرملين "ديمتري بيسكوف" إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني "شي جين بينغ" ناقشا الوضع بالتفصيل في شبه الجزيرة الكورية خلال لقاء في بكين وعبرا عن قلقهما من تصاعد التوتر.

ويعتقد بعض المتخصصين بأن الصاروخ الباليستي الجديد لكوريا الشمالية بإمكانه أن يقطع مسافة 6000 كيلومتر، الأمر الذي يشير إلى أن هذا الصاروخ يستطيع أن يصل بسهولة إلى منطقة "هاواي" الأمريكية، خصوصاً وإن مصادر أمريكية كانت قد ذكرت في وقت سابق بأن الصاروخ سقط بالقرب من الحدود الأمريكية.

من جهتها دعت الصين إلى ضبط النفس وعدم إقدام أي طرف على فعل شيء يؤدي إلى تفاقم التوتر بعد تجربة بيونغ يانغ، فيما دعت كوريا الجنوبية مجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة طارئة لمناقشة هذا الموضوع.

والصين التي تعد الحليف الوحيد لكوريا الشمالية في المنطقة تعارض قيام بيونغ يانغ بنشاطات لها صلة بإطلاق الصواريخ بما يتناقض مع قرارات مجلس الأمن.

وهذه ثاني تجربة صاروخية تجريها كوريا الشمالية في غضون أسبوعين والأولى لها منذ انتخاب "مون جي إن" رئيسا لكوريا الجنوبية قبل أيام. واعتبر مون هذه التجربة بأنها تمثل "استفزازاً متهوراً"، فيما وصف الكثير من المراقبين تجربة بيونغ يانغ بمثابة اختبار للإدارة الجديدة في سول.

برد موشک های کره شمالی به هاوایی آمریکا رسید / جدی ترین آزمایش موشکی پیونگ یانگ در بامداد یکشنبه

وجاء إطلاق الصاروخ الباليستي الجديد بعد يوم واحد من تصريحات لوزارة الخارجية الكورية الشمالية أعربت فيها عن استعداد بيونغ يانغ لإجراء محادثات مع واشنطن "إذا توفرت الظروف المناسبة".

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي كان قد فرض ست مجموعات من العقوبات على بيونغ يانغ منذ العام 2006 بهدف تكثيف الضغط عليها وحرمانها من العائدات الهادفة إلى تطوير برامجها العسكرية.

وتسعى كوريا الشمالية إلى تطوير صواريخ بعيدة المدى مزودة برؤوس نووية ويمكنها بلوغ الأراضي الأمريكية، وقامت حتى الآن بخمس تجارب نووية أجرت اثنتين منها العام الماضي.

وفي وقت سابق أعلنت بيونغ يانغ إن أوامر صدرت بتوجيه صواريخها الإستراتيجية ووحدات المدفعية طويلة المدى صوب قواعد عسكرية أمريكية في "جوام" و "هاواي" وأجزاء أخرى من الأراضي الأمريكية. وجاء هذا التحرك على خلفية قيام قاذفات أمريكية بالمزيد من الطلعات مهددة كوريا الشمالية.

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