الشرطة الأوروبية: سنشهد هجمات إلكترونية غدا

الوقت- حذر روب وينترايت مدير الشرطة الأوروبية اليوم الأحد من سلسلة هجمات القرصنة الإلكترونية يمكن أن تستأنف صباح يوم الغد الاثنين.

وقال وينترايت على قناة "أي تي في": "في الوقت الراهن، اصطدمنا بتهديد متنامي، وعدد المتضررين يتزايد، ما يثير القلق هو كمية التزايد عندما سيتوجه الناس للعمل ويشغلون أجهزتهم الحاسوبية صباح الاثنين".

وكان مصممو مضاد الفيروسات الإلكترونية "أفاست" أعلنوا في وقت سابق عن 57 ألف حالة قرصنة، وانتشر الفيروس بالدرجة الأولى وفقا للشركة في روسيا وأوكرانيا وتايوان، كما أعلن "مختبر كاسبيرسكي" عن رصده 45 ألف محاولة قرصنة في 74 دولة حول العالم، بينما يلحظ تركيز العدد الأكبر من محاولات القرصنة في روسيا.

هذا وقد شلت أعمال القرصنة تلك، يوم الجمعة الماضي، العمل في حوالي 50 مستشفى ومستوصف بريطاني.

ويذكر أن أنباء سابقة أفادت بأن القراصنة استخدما نسخة مطورة من برنامج وكالة الأمن القومي الأمريكية، وذكرت صحيفة فاينينشال تايمز نقلا عن محللين في مجال الأمن الإلكتروني، أن الفيروس الجديد أنتج عبر دمج آلية الاستخبارات الأمريكية المعروفة بـ "اتيرنال بلو" (الأزرق الأزلي) بـ "برنامج ابتزازي" "وانا كراي".

يذكر أن وسائل الإعلام العبرية أوردت خبرا عن تعرض أكثر من 99 دولة في العالم لهجمات "سايبر" هاكر الليلة الماضية، وفي هذا السياق ذكرت القناة العبرية الثانية أن الهجمات تركزت في شركات الاتصال والانترنت في أمريكا، والمستشفيات في بريطانيا، وكانت الهجمات عبارة عن اختراق للحواسيب المركزية لهذه المؤسسات.