موقع أمريكي: بهدوء حذر، علاقات بناءة تجمع إسرائيل وكردستان العراق

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  الأحد 18 شعبان 1438
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إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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تقارير

موقع أمريكي: بهدوء حذر، علاقات بناءة تجمع إسرائيل وكردستان العراق

الأحد 18 شعبان 1438
 
 
 
 
 
موقع أمريكي: بهدوء حذر، علاقات بناءة تجمع إسرائيل وكردستان العراق

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الوقت- قال موقع "وور ايز بوريغ" الأمريكي اليوم في مقال على لسان الكاتب " بنجامين كويسكين" إنه ومنذ الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 والإطاحة بصدام حسين، اقتربت علاقات إسرائيل ومنطقة الحكم الذاتي الكردستاني بشكل مضطرد من بعضهما البعض على الرغم من موقفهما الرسمي بالتصريح بعدم وجود مثل هذه العلاقات، وفي الواقع، فإن هذه الصداقة المحظورة يتم التعتيم عليها بشكل متعمد بسبب عدم وجود روابط رسمية بين تل أبيب وبغداد.

وقال الموقع: إن الصداقة بين الطرفين تحمل الكثير من الفوائد المتبادلة، فبالنسبة لإسرائيل، فإن الدعوة إلى الاستقلال الكردي العراقي تعزز المصالح الإقليمية للدولة اليهودية من خلال تعزيز نفوذها السياسي والعسكري ضد الخصوم الإقليميين - أي إيران - التي لا تحظى بشعبية أيضا لدى الكثيرين في المنطقة الكردية في العراق، وبالتأكيد هم أولئك الذين ينتمون إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم، وبالنسبة لحكومة إقليم كردستان، فإن الدعم الإقليمي الإضافي له أهمية حاسمة أيضاً من قبل الأكراد المعارضين سياسيا في سوريا، الذين يقاتلون "داعش"، فإيران غير مقبولة إلى حد ما بالنسبة لهم، حيث تحتاج حكومة إقليم كردستان إلى الدعم أينما وجد، فالعلاقات غير المباشرة مع إسرائيل تعزز التطلعات السياسية للأكراد العراقيين وقد تساعد أيضاً على استقرار اقتصادها المتقطع والمتعثر.

وتابع الموقع: إنه وعلى مدى العامين الماضيين، أعرب العديد من المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين عن تأييدهم لاستقلال كردستان، بمن فيهم السفير السابق لدى الأمم المتحدة رون بروسور، ووزيرة العدل ايليت شاكيد، والرئيس الراحل ورئيس الوزراء شيمون بيريز الذي تحدث لمصلحة الأكراد خلال اجتماعه الرسمي مع الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما في حزيران / يونيو 2014، مشيدا بـ "دولة الأمر الواقع والدولة الديمقراطية"، وبعد وقت قصير من احتلال داعش الموصل في حزيران / يونيو 2014، وبعد أيام فقط من إعلان بيريز، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى استقلال كردستان العراق في خطابه في المؤتمر السنوي لدراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، وأضاف "إننا نؤيد الجهود الدولية الرامية إلى" دعم تطلعات الأكراد إلى الاستقلال "مضيفا" إنهم أثبتوا التزاماً سياسياً واعتدالاً سياسياً، كما أنهم يستحقون استقلالهم السياسي "، وقد امتدت التصريحات إلى الدعم العلني للحرب العراقية الكردية مع تنظيم "داعش" الإرهابي وفي مقابلة مع مركز "وودرو ويلسون" الدولي للباحثين في واشنطن في مارس / آذار 2016، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون عن "أن الأكراد أثبتوا حتى الآن أنهم يمتلكون القدرة على محاربة داعش، وسوف تدعمهم إسرائيل"، وبالإضافة إلى ذلك، يهيء المسؤولون الإسرائيليون الأساس لمزيد من المشاركة مع جارتهم الإقليمية وحليفهم الظاهر، وفي أوائل عام 2016، أعلنت عضوة الكنيست الإسرائيلية كسينيا سفيتلوفا لمجلة "زيف" المغربية الكردية أنها ترأس جميع النشاطات الفعالة للـ "التجمع الكردي" في البرلمان الإسرائيلي، وقالت "إننا نعمل حاليا على مشروع يشمل التبادلات الأكاديمية والتعاون في مجال الرياضة"، وأضافت إن هذا التعاون سيشمل أيضاً العمل معا "ضد الأعداء المشتركين وفي مجالات الزراعة، والتكنولوجيا الفائقة، وفي مجال التعليم "، ومع ذلك، وعلى الرغم من ترحيب السلطات الكردية بالدعم السياسي من أي مكان تقريبا، فإن حكومة إقليم كردستان لا تزال غامضة بشأن علاقاتها غير المباشرة مع إسرائيل لأنها لا تسعى إلى تعريض العلاقات الاقتصادية أو السياسية المهمة مع جيرانها المباشرين، ولاسيما إيران، أو الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها من دول الخليج، وهكذا، فإن العلاقات الإسرائيلية - الكردية بدأت بحذر، وفي تشرين الأول / أكتوبر 2015، عين رئيس الوزراء الكردي نيشيرفان بارزاني شيرزاد مامساني بمنصب أول ممثل للشؤون اليهودية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الكردية، فضلا عن كونه حلقة وصل ثقافية بين كردستان والعالم اليهودي الأوسع، غير أنه ولأسباب غير واضحة، تم تعليق عمل "مامساني" مؤقتا من مكتبه.

وتابع الموقع: وكجزء من التركيز الجديد على البرمجة اليهودية، فاجأت ثلاث شبكات كردية كبرى – "كردستانتف" و"روداو" و"كردستان 24"- وكلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحزب الديمقراطي الكردستاني - ببث مقابلات وبرامج مختلفة حول الإسرائيليين - الأكراد، مع وجود محطة واحدة قامت بتغطية الانتخابات الإسرائيلية المثيرة للجدل عام 2015، كما عرضت القناة التلفزيونية الإسرائيلية "24"  مقابلة مع مسعود برزاني في أواخر عام 2015، وهي المرة الأولى التي تمكن فيها منفذ إعلامي إسرائيلي من التحدث مع زعيم حكومة إقليم كردستان.

وأضاف الموقع: إنه وبعيدا عن الخطابات السياسية والبرامج التلفزيونية، تأتي التصريحات السياسية الإسرائيلية بموضع الترحيب الواضح من  قبل الأكراد فإن الدعم المادي كان كبيرا ولكنه اقتصر تقريبا على الجانب الاقتصادي، فلقد أثارت صحيفة فايننشال تايمز صدمة العديد من المراقبين الإقليميين إلى أن إسرائيل استوردت عبر صيف 2015 ما يقرب من 77 في المئة من نفطها من إقليم كردستان العراق، بقيمة تقدر بنحو مليار دولار، أو ثلث إجمالي صادرات النفط في إقليم كردستان، حيث ذكر التقرير أن هذه التجارة تمت من خلال صفقات سرية مسبقة الدفع توسطت فيها بعض أكبر شركات التجارة النفطية في العالم الامر الذي أثار استياء واشنطن الشديد.

واختتم الموقع: إنه وعلى الرغم من هذه التقارير، فضل مسؤولون من البلدين الحفاظ على هذه التفاصيل وعدم الإفصاح عنها، حيث نفى وزير الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان آشتي هورامي بيع النفط لإسرائيل "بشكل مباشر أو غير مباشر"، وعلاوة على ذلك، انضم ما لا يقل عن ثلاثة من اليهود الأمريكيين وجميعهم مواطنون إسرائيليون وجنود سابقون في قوات الدفاع الإسرائيلية - إلى قوات كردية مختلفة في معركتهم ضد داعش في سوريا والعراق، وعموما، فإن هذه الأحداث، وإن كانت محدودة الأثر والتأثير، تقترح انفتاحا عاما على العلاقات الموضوعية التي قد تمهد الطريق لمشاركة مباشرة وملموسة ودائمة في المستقبل، ويمكن لكل من إسرائيل وحكومة إقليم كردستان أن يستفيدا بشكل كبير إذا ما واصلا إعطاء الأولوية للسبل البناءة والمتنوعة التي يمكن من خلالها رعاية وجعل العلاقات المباشرة أو غير المباشرة دائمة.

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وور ايز بوريغ موقع امريكي الاكراد اسرائيل بهدوء حذر

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