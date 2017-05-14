قناع جديد لتنقية الهواء من التلوث

الوقت- كشف مجموعة من الباحثين عن تقنية جديدة لتنقية الهواء الذى يستنشقه المستخدم أثناء السير فى الشوارع، وهو يشبه القناع يسمح للناس برؤية وجه مرتديه، يمكن ارتدائها دائما وباستمرار على عكس أقنعة تلوث الهواء الورقية التى تحتاج إلى استبدالها يومياً.

ويعمل على تسجيل بيانات نوعية الهواء للتحليل، لمساعدة الباحثين على تطوير طرق جديدة لحماية الناس بشكل أفضل من تلوث الهواء فى المستقبل، كما أن تقنية منع وصول الهواء الملوث للرئة هدفها الرئيسى مساعدة الفرد على التنفس أفضل دون الإصابة بأي من الأمراض المضرة بالصحة.

حيث طور مجموعة من الباحثين هذا القناع الجديد من شركة O2O2 facewear التى تهتم بشكل المدن وتطويرها بشكل أفضل، وقرروا العمل على تقنية جديدة لمساعدة الجميع فى العيش دون تلوث.

وأوضح مؤسس الشركة أن تلوث الهواء يسبب الملايين من الوفيات المبكرة سنوياً، وذلك بحسب ما أكدته منظمة الصحة العالمية سابقاً، من أجل ذلك سعينا إلى تطوير تقنية لمواجهة تلك الأزمة.