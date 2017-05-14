الضحك يعيد الحياة إلى المرضى

الوقت- أكدت دراسة حديثة أن الضحك له فوائد إيجابية وصحية، حيث أثناء الضحك يدخل الهواء بقوة إلى الرئتين، مما يسمح بتزويد خلايا الجسم بكميات أكبر من "الأكسجين" ويخفف التوتر والضغط على الجسم ويخفف الإحساس من الألم.

وفي هذا الإطار، أكد بعض العلماء والباحثون أن الضحك لمدة دقيقتين، يعادل فائدة الجري لعشرين دقيقة ، فالكبار يضحكون 15 مرة في اليوم، بينما يضحك الأطفال 400 مرة في اليوم.

وفي اختبار قام به بعض العلماء من ألمان تم ارسال 77 شخصا إلى مياه باردة، فمن كان يضحك منهم، استطاع تحمل آلام البرد لمدة أطول.

وأشارت الدكتورة "بيترا كلابس" المتخصصة في الأعصاب في ألمانيا، إلى أنها تعالج مرضاها منذ أربعين عاما من خلال الضحك والفكاهة ، حيث ترى أن الضحك والفرح يساعد المرضى على العودة إلى الحياة مجدداً.