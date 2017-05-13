الصين واليونان توسعان التعاون بينهما

الوقت- قدم الرئيس الصيني شي جينبينغ عرضاً مهماً لرئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، وذلك لتوسيع تعاونهما في البنية الأساسية والطاقة والاتصالات.
وأكد الرئيس الصيني لرئيس وزراء اليونان، أن اليونان جزء مهم من استراتيجية الصين لطريق الحرير الجديد، وهذا العرض سيشكل دعماً قوياً ليونان المثقلة بالديون.
وفي هذا الإطار، قام تسيبراس بزيارة الصين وذلك لحضوراجتماع قمة للترويج لرؤية الرئيس الصيني لتوسيع العلاقات بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، والتي تدعمها استثمارات بمليارات الدولارات (طريق الحرير الجديد).
وأكدت الوزارة الخارجية الصينية أن الرئيس الصيني أشار أنه يجب على الصين واليونان تركيز جهودهما على تحويل ميناء بيريه إلى مركز دولي مهم لإعادة الشحن وجزء مهم من طريق الحرير الجديد.