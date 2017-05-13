باتريك كوكبورن: ترامب ومحمد بن سلمان يجسدان أكبر خطر على كوكب الأرض

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  السبت 17 شعبان 1438
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إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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تقارير

باتريك كوكبورن: ترامب ومحمد بن سلمان يجسدان أكبر خطر على كوكب الأرض

السبت 17 شعبان 1438
 
 
 
 
 
باتريك كوكبورن: ترامب ومحمد بن سلمان يجسدان أكبر خطر على كوكب الأرض

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استقرار السعودية ... مرهونٌ باستقرار اليمن

المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: السعودية الثالثة عالمياً من حيث الإنفاق العسكري لعام 2014!

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الوقت- قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية اليوم في مقال للكاتب الشهير " باتريك كوكبورن": إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيجتمعان الأسبوع المقبل، حيث يرى كثيرون أن دونالد ترامب هو أخطر رجل على كوكب الأرض، لكنه سيتجه الأسبوع المقبل إلى السعودية في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها رجلاً يعدّ مصدراً لعدم الاستقرار في العالم.

وتابع الكاتب في مقاله: هذا هو نائب ولي العهد "محمد بن سلمان"، والذي يبلغ من العمر 31  الحاكم بحكم الأمر الواقع في السعودية، والذي يحظى بسمعة سيئة تتمثل بالعدوان وسوء الحكم، ففي وقت مبكر قام بتصعيد الدور السعودي في سوريا، وشنّ حرباً في اليمن والتي ما زالت مستمرة حتى الآن، حيث يعاني اليوم 17 مليون شخص من المجاعة، وبالرغم من جميع إخفاقاته تلك سيلتقي به ترامب، الرجل الذي  بات يعرف أيضاً باللامبالاة وعدم معرفة عواقب أفعاله، حيث يشكل الاثنان اليوم خليطاً متفجراً يهدد المنطقة الأكثر تقلباً على وجه الأرض.

واستطرد الكاتب البريطاني: إن الأمير محمد والذي هو أيضاً وزير  الدفاع، ليس بالرجل الذي يتعلم من أخطائه، فبعد أقل من عام من تولي والده أمور المملكة في كانون الثاني / يناير 2015، أصدرت وكالة الاستخبارات الألمانية (بند) تحذيراً من أن السعودية تبنت "سياسة تدخل متهورة" في الخارج، وألقت باللوم في ذلك على نائب ولي العهد الذي بات يعرف بأنه يقود مقامرة سياسية ساذجة، وكان يجب أن تكون درجة الإنذار حول تأثيره على المنطقة مرتفعة بالنسبة لهذه الوثيقة التي سحبت بسرعة بإصرار من قبل وزارة الخارجية الألمانية، حيث كان ينبغي إجراء تحقيق حول التوقعات الكارثية للثمانية عشر شهراً المقبلة.

وتابع الكاتب: إن نائب ولي العهد تحول ليس فقط إلى مقامر، ولكن إلى شخص يثير المشكلات ويضع الآخرين في ورطة، والدليل على ذلك حين جاء في مقابلة غير عادية بثت على قناة العربية والتلفزيون السعودي، هدد فيها بالتدخل العسكري في إيران، حيث قال: " نحن لن ننتظر حتى اندلاع المعركة داخل السعودية، ولكننا سوف نعمل على المعركة هناك في إيران"، حيث يزعم أن القادة الإيرانيين يخططون للاستيلاء على مكة المكرمة، وإرساء حكمهم على جميع المسلمين البالغ عددهم 1.6 مليار نسمة في العالم، ومن السخف أن نتخيل أن عدداً من الدول لديها طموح أو قدرة على تولي "السنة" في العالم، على الرغم من أن الأصوليين السنة يتهمون الأقليات الشيعية الصغيرة في بلدان مثل مصر وتونس واندونيسيا بالتآمر على القيام بذلك، فيبدو أن الأمير يعطي مصداقية لنظرية المؤامرة الكبيرة المعادية للسنة قائلاً إنه منذ الثورة الإيرانية في عام 1979، تحاول إيران "السيطرة على المسلمين في العالم الإسلامي".

وقال الكاتب: إن الأمير السعودي يقوم بالكثير من اللعب، حيث يلعب على وتر المشاعر الدينية والقومية في السعودية لتأمين قاعدة سلطته الخاصة ودرء منافسيه داخل العائلة المالكة، ولم يحقق أياً من مشاريعه الأجنبية حتى الآن، ففي سوريا وفي ربيع عام 2015، قدمت السعودية الدعم لما يسمى بـ "جيش الفتح" الذي يتألف أساساً من جبهة النصرة التابعة للقاعدة وحليفتها أحرار الشام، والذي حظي بسلسلة من الانتصارات ضد القوات الموالية للرئيس الأسد في محافظة إدلب، لكن نجاحها أدى إلى تدخل عسكري روسي في وقت لاحق من العام نفسه، والذي كان نقطة تحول في الحرب فقد تم تهميش النفوذ السعودي، وفي الواقع، كانت السعودية تأمل في التدخل العسكري الأمريكي لفرض تغيير النظام في سوريا على غرار العراق في عام 2003 أو ليبيا في عام 2011، فكان أوباما ينتقد بشكل خاص الأعمال السعودية وتقليد مؤسسة واشنطن الخارجية للسياسة بتقديم الدعم التلقائي للسعودية وحلفائها، ومع ذلك، في اليمن دعم أوباما حتى الأيام الأخيرة من رئاسته حملة القصف التي تقودها السعودية والتي دمرت البلاد منذ مارس 2015 لكنها فشلت حتى الآن في كسب الحرب للحلفاء السعوديين المحليين، وأدى ذلك إلى معاناة فادحة للسكان اليمنيين البالغ عددهم 27 مليون نسمة، حيث تقدر الأمم المتحدة أن 17 مليوناً منهم "يعانون من انعدام الأمن الغذائي"، بمن في ذلك 3.3 مليون من الأمهات الحوامل والمرضعات والأطفال، وحوالي 462 ألفاً دون سن الخامسة، وهم  يعانون من سوء التغذية أو بعبارة أخرى "التجويع"، ومن المتوقع أن تهاجم القوات المدعومة من السعودية ميناء الحديدة على البحر الأحمر، الذي يأتي من خلاله 80 في المئة من واردات اليمن التي تشكل معظم إمداداتها الغذائية، وفي حال إغلاق الميناء، سيواجه اليمنيون أسوأ مجاعة من صنع الإنسان، ومن الجانب الآخر فإن آلاف الجنود السعوديين يمكن أن يسقطوا، وستكون هناك جنازات في جميع المدن السعودية.

واختتمت الصحيفة بالقول: إن الزعماء السعوديين شعروا بسعادة غامرة بانتخاب ترامب الذي يرون أنه متعاطف معهم ومع قادة الخليج الذين سيلتقون به بعد وصوله إلى السعودية في 19 أيار / مايو قبل التوجه إلى إسرائيل، وفي الواقع إنها تحية تقشعر لها الأبدان لانتشار الغرائز الاستبدادية لترامب في زيارته الخارجية الأولى كرئيس، لملك تعسفي ودولة لا يسمح فيها للمرأة بالقيادة.

 

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الاندبندنت باتريك كوكب الارض السعودية ترامب

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