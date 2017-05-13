إجلاء 1200 مسلحا من حيين بدمشق الى إدلب

الوقت- قامت قوات الجيش السوري بإجلاء أكثر من 1200 مسلحا من المعارضة ومدنيين مساء الجمعة من حيي برزة وتشرين بـدمشق الى إدلب.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، يندرج هذ الخروج في إطار عملية إجلاء تمهد الطريق للحكومة السورية لإنهاء وجود المسلحين بالعاصمة.

وتابعت الوكالة السورية أنه تم إخراج 1246 شخصا بينهم 718 مسلحا من حيي برزة وتشرين في إطار تنفيذ اتفاق يقضي بـ"إنهاء المظاهر المسلحة فيهما تمهيدا لعودة جميع مؤسسات الدولة إليهما".

وتواصلت يوم الجمعة عملية الإجلاء في حي برزة بخروج دفعة ثانية من "664 شخصا بينهم 103 مسلحين" وفق إفادة الوكالة المذكورة -التي لم تحدد عدد المغادرين من حي تشرين- وخرجت الاثنين الماضي دفعة أولى مؤلفة من 1022 شخصا، بينهم أكثر من 560 مقاتلا من حي برزة.

من جهتها ذكرت مصادر معارضة: إن 800 شخص جلّهم من المدنيين، إضافة إلى بعض المسلحين خرجوا من حيي برزة وتشرين في دمشق إلى بلدة مسرابا في حافلات أدخلتها قوات الجيش السوري تمهيدا لنقلهم إلى إدلب شمالي البلاد حيث مناطق سيطرة المسلحين.

عمليات إجلاء سابقة

وتابعت المصادر المعارضة في حي تشرين قولها إنها توصلت لاتفاق مع الحكومة السورية يقضي بخروج مقاتليها إلى شمال البلاد مقابل تسليم الحي للجيش السوري.

يذكر أنه تم الإتفاق منذ أشهر من خلال مفاوضات على إجلاء المسلحين والمدنيين المعارضين الراغبين من أحياء برزة وتشرين والقابون في شمال شرق دمشق، ليتم نقلهم الى شمال إدلب. وأعلن الأحد الماضي عن اتفاق حول برزة، فيما حصل الاتفاق حول حي تشرين وسط تكتم شديد.