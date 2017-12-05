وسائل التواصل الإجتماعي تزيد الشعور بالوحدة

الوقت- أجريت دراسة حديثة في جامعة بيتسبرغ، تؤكد إلى أن كلما ازداد استخدام الشخص لوسائل التواصل الاجتماعي، كلما زاد شعوره بالعزلة الاجتماعية، والذي يؤدي إلى زيادة في معدلات المرض والوفاة.
حيث أجريت هذه الدراسة على 1787 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 19 و32 عاما، واستخدموا 11 تطبيق للتواصل الاجتماعي، هي فيسبوك، تويتر، غوغل، يوتيوب، لينكدإن، إنستغرام، بينتيريست، تمبلر، فاين، سناب شات، ريديت.
واستخدام الشخص لوسائل التواصل الاجتماعي طريقة يخدع بها نفسه، لأنه فعليا لا يخرج من عزلته، بل إنه يزيدها، وأكدت الدراسة إلى أنه يجب على الشخض الخروج إلى العالم الحقيقي ويتعرف على الأصدقاء وجها لوجه، وذلك لتقليل الشعور بالعزلة وتحسين الصحة وللشعور بالراحة النفسية.