تناول البيض يومياً يقي من السكتات الدماغية

الوقت- أكدت دراسة حديثة أجراها علماء أمريكيون أن تناول بيضة واحدة يومياً يعمل على خفض خطر الإصابة بالسكتات الدماغية بنسبة 12 %، وأشاروا أن البيض لا علاقة له بمرض القلب التاجي.

ووصلوا إلى تلك النتائج بعد مراجعة مجموعة دراسات تم نشرها خلال ثلاثين عاماً، وذلك بمشاركة أكثر من 275 ألف شخص للبحث والتحقيق.

وأوضح الباحث الرئيسي "دكتور دومينيك ألكسندر"، من معهد EpidStat بالولايات المتحدة، أنه من المهم معرفة الحقيقة لعلاقة تناول البيض و الإصابة بالسكتات الدماغية.

حيث أن تناول البيض يومياً يمد الجسم بالعديد من المعادن والفيتامينات الصحية، بما في ذلك مضادات الأكسدة، والتي تساعد على تخفيف الحد من التوتر التأكسدي والالتهابات، إضافة الى كون البيض مصدرا غنيا بالبروتين، الذي يساعد أيضاً على خفض ضغط الدم.