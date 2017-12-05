منظمة الصحة العالمية تحذر من عودة إيبولا

الوقت- كشفت منظمة الصحة العالمية عن ظهور "إيبولا" من جديد في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص جراء المرض منذ 22 أبريل، وحذرت من زيادة انتشاره في منطقة غابات استوائية في محافظة با-أويليه المحاذية لأفريقيا الوسطى.
حيث انتشر هذا الوباء أيضاً في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى عام 2014 وتم حينها احتواؤها بسرعة بعدما سببت بـ 49 قتيلا وفق الأرقام الرسمية.
ويذكر أنه بسبب انتشار هذا الوباء في العديد من الدول الأفريقية أدى إلى وفاة أكثر من 11 ألف شخص في غربي أفريقيا بين عامي 2013 إلى 2016.