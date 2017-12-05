رسالة جديدة من كوريا الشماليّة إلى أمريكا.. ماذا تضمّنت؟

الوقت- أعلنت كوريا الشمالية، الجمعة، نيّتها تعزيز الردع النووي "بوتيرة أكبر"، وذلك ردّاً على فرض أمريكا عقوبات جديدة تسعى لقطع تمويل الدولة الشيوعية المنعزلة.
وبعثت لجنة برلمانية رسالة احتجاج نادرة إلى مجلس النواب الأميركي اليوم بشأن حزمة العقوبات الجديدة ضد كوريا الشمالية،
وفق ما ذكر تلفزيون "كيه.آر.تي" الرسمي في بيونغ يانغ.
وأوضح التلفزيون أن رسالة الاحتجاج المباشر على واشنطن قدمتها لجنة الشؤون الخارجية، في مجلس الشعب الأعلى، والتي يرأسه اري سو يونج وهو دبلوماسي ومساعد مقرب من الزعيم كيم جونغ أون.
يذكر أن مجلس النواب الأميركي وافق بأغلبية ساحقة، في الرابع من مايو الجاري، على تشريع لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية من خلال استهداف قطاع الشحن الكوري الشمالي والشركات التي تتعامل مع الدولة المنعزلة.
وأعادت كوريا الشمالية الشهر الماضي لجنة الشؤون الخارجية، التي كانت ألغتها أواخر التسعينات، وهي محاولة يرى خبراء أنها تهدف لتحسين العلاقات مع العالم الخارجي.