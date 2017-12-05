عن الطاقة المتجددة وآخر أرقامها

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  الجمعة 16 شعبان 1438
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إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

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دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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تقارير

عن الطاقة المتجددة وآخر أرقامها

الجمعة 16 شعبان 1438
 
 
 
 
 
عن الطاقة المتجددة وآخر أرقامها

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الوقت- الطاقة المتجددة أو ما يعرف بالطاقة البديلة هي تلك الطاقة التي يتم استخراجها من الموارد المتجددة، والتي تتجدد بشكل تلقائي وطبيعي مع مرور الزمن، مثل أشعة الشمس والرياح والمطر والمد والجزر، والأمواج، والحرارة الجوفية. وعادة تستعمل الطاقة المتجددة في أربعة مجالات أساسية: توليد الكهرباء، وتسخين المياه أو تبريدها، والنقل.

تتواجد موارد الطاقة المتجددة في مناطق جغرافية واسعة، على عكس مصادر الطاقة الأخرى التي تتركز وتنحصر في عدد محدود من البلدان. ويؤدي الاستعمال الواسع والانتشار السريع للطاقة المتجددة والكفاءة في استعمالها إلى تحقيق أمن كبير على صعيد استهلاك الطاقة عموماً، فضلاً عن تخفيف آثار تغير المناخ المتزايدة وطبعاً منافع اقتصادية كبيرة.

وخلصت نتائج تقرير عالمي أجري مؤخراً إلى أنه وبالنظر إلى ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة وما يسببه ذلك من تغير للمناخ، فإن من شأن ارتفاع حس المسؤولية عند الدول أن يوفر حوافز قوية وجدّية لنشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة. وفي استطلاعات الرأي العام الدولي تبين أن هناك دعم شعبي عالمي قوي لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

لذا وعلى الصعيد الدولي فإن 30 دولة على الأقل باتت تمتلك طاقة متجددة تساهم بأكثر من 20% من إمدادات الطاقة فيها. ومن المتوقع أن تستمر الأسواق المختصة بالطاقة المتجددة في النمو بقوة في العقد القادم وما بعده. ففي بعض البلدان كأيسلندا والنرويج مثلاً توليد الكهرباء يتم باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100%، والعديد من البلدان الأخرى قد وضعت هدف للوصول إلى نسبة 100٪ من استهلاكها للطاقة عبر تلك المتجددة في أقرب وقت ممكن، فعلى سبيل المثال، قررت الحكومة في الدانمارك تحويل إجمالي إمدادات الطاقة (الكهرباء والتنقل والتدفئة والتبريد) إلى طاقة متجددة بنسبة 100٪ بحلول عام 2050.

واستنادا إلى التقرير الصادر عن مؤسسة الطاقة المتجددة في عام 2016، فإن مصادر الطاقة المتجددة ساهمت بنسبة 19.2٪ من استهلاك الطاقة العالمي للبشر وفي 23.7٪  من توليد الكهرباء في عامي 2014 و 2015 على التوالي.

وينقسم استهلاك الطاقة المتجددة هذا إلى 8.9٪ من الكتلة الحيوية التقليدية، و 4.2٪ كطاقة حرارية (الكتلة الحيوية الحديثة، والطاقة الحرارية الأرضية، والحرارة الشمسية)، و 3.9٪ للكهرباء المائية و 2.2٪ للكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية.

وبلغت الاستثمارات العالمية في مجال تكنولوجيات الطاقة المتجددة إلى أكثر من 286 مليار دولار أمريكي في عام 2015، حيث استثمرت بلدان مثل الصين والولايات المتحدة بشكل كبير في الرياح والطاقة المائية والطاقة الشمسية والوقود الحيوي. أما على الصعيد العالمي، فهناك ما يقدّر بـ 7.7 مليون وظيفة مرتبطة بصناعات الطاقة المتجددة.

ويعتقد المختصون بأن توسيع استعمال تكنولوجيا الطاقة المتجددة في البلدان الفقيرة والقرى والبلدات النائية يساهم بشكل كبير في نهضة مجتمعاتها لما للطاقة من ارتباط مباشر بتطور ونمو الدول وإقتصاداتها. وفي هذا الاطار قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون أن الطاقة المتجددة لديها القدرة على رفع أفقر الدول إلى مستويات جديدة من الرخاء والرفاهية. وبما أن معظم مصادر الطاقة المتجددة توفر الكهرباء، فإن نشر الطاقة المتجددة غالباً ما يترافق مع المزيد من توسع انتشار الكهرباء، والذي له فوائد عديدة:

أولاً يمكن تحويل الكهرباء إلى حرارة (وعند الضرورة يمكن توليد درجات حرارة أعلى من تلك المتولدة من الوقود الأحفوري)، كما يمكن تحويلها إلى طاقة ميكانيكية بكفاءة عالية وبأقل تلوث عند الاستهلاك، وبالإضافة إلى ذلك فإن انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة يعتبر أكثر فعالية من من انتاجه بواسطة النفط وغيره، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في الحاجات والمتطلبات التي نحتاجها عند استخدامنا للطاقة الأولية، لأن معظم مصادر الطاقة المتجددة ليس لديها دورة بخار ذات خسائر عالية، فعادة ما يكون لدى محطات الطاقة الأحفورية "النفطية مثلاً" خسائر وهدر يتراوحان بين 40% إلى 65٪.

وأخيراً نشير إلى أن التقارير العلمية فضلاً عن التجربة أثبتت بأن نظم الطاقة المتجددة أصبحت أكثر كفاءة وفعالية وأقل تكلفة من غيرها. ويوماً بعد آخر تزداد حصتها من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي، ويرجح أن ينخفض استهلاك الفحم والنفط بحلول عام 2020 إلى ما يقارب الصفر وذلك بسبب زيادة الاعتماد على موارد وتكنولوجيا الطاقة المتجددة فضلاً عن الاستخراج المتزايد للغاز الطبيعي. وفيما يلي بعض الأحصائيا والرسوم البيانية التي تعكس وتبين رشد ونمو هذا القطاع العالمي خلال السنوات الماضية: 

رسم بياني يبيّن كيفية استهلاك العالم لموارد الطاقة بين النفط والفحم والغاز والطاقة النووية والطاقة المتجددة منذ عام 1965 وحتى 2015


رسم بياني يبين النمو الحاصل في الإعتماد على طاقة الرياح

 

رسم بياني يبين كيفية زيادة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة منذ 2004 وحتى 2010


وأخيراً رسم بياني يبين كيفية توزع ونمو قطاعات مختلفة من الطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة


 
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كلمات مفتاحية :

الطاقة المتجددة إحصائيات الطاقة المتجددة مستقبل الطاقة المتجددة

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