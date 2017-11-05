موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 15 شعبان 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

إغلاق السفارة الإسرائيلية في القاهرة: أسباب أمنيّة أم دوافع سياسيّة؟

إغلاق السفارة الإسرائيلية في القاهرة: أسباب أمنيّة أم دوافع سياسيّة؟ الوقت- تساؤلات عدّة تطرح نفسها بعد الإغلاق الإسرائيلي المفاجئ والنهائي للسفارة الإسرائيلية في القاهرة.

وثيقة "مناطق تخفيف التوتر": هل نجحت روسيا وإيران وخسرت أمريكا وحلفاؤها؟ خرجت وثيقة "مناطق تحفيف التوتر" لتُصبح قيد التنفيذ. وبين الحديث عنها وعن إمكانية تطبيقها، يجب تقييم ما تعنيه على ساحة الأزمة السورية ونتائج ذلك إقليمياً ودولياً.

العلاقة الروسية الألمانية: بين التوتر البارد والمصالح المشتركة! إذن تحكم البراغماتية العلاقة بين موسكو وبرلين. فعلى الرغم من التوتر البارد بين الطرفين، تجمعهم العديد من المصالح المشتركة.

وثيقة حماس: انسجام مع الواقع أم انسلاخ عنه؟ الوقت- بين مؤيد ومعارض تلقّى العالم الوثيقة السياسيّة لحركة حماس التي تضمّنت 42 بنداً و12 محوراً. وفي حين وجد فيها البعض تجديداً لثوابت المقاومة، وجد فيها آخرون حركة سياسية

"وثيقة حوران"؛ قراءة في المضمون والدوافع الوقت- أثارت وثيقة "عهد حوران"، ضجة كبيرة في سوريا وتحديداً في جنوبها كونه المعني الأول بها، وعلى الرغم من تخفي هذه الوثيقة وكاتبيها وراء عبارات من قبيل "الجمهورية العربية السورية" الا ان ذلك لم يكن كافيا لطمأنة السوريين على اختلاف مشاربهم، من أهدافها الحقيقة على المدى البعيد، ولم تفلح هذه الوثيقة في اخفاء سعيها لبث النزعة الانفصالية واستغلال الأزمة السورية والحرب الطاحنة في البلاد لتكريس الانفصال كسياسة أمر واقع.

أخبار

الرئيس الأسد: لن أتنحى ولم اتعب

الرئيس الأسد: لن أتنحى ولم اتعب

الرئيس الأسد: لن أتنحى ولم اتعب

الجيش العراقي: تحرير الموصل قبل شهر رمضان المبارك الجيش العراقي: تحرير الموصل قبل شهر رمضان المبارك

السيد نصر الله: سنكمل طريق الشهيد القائد مصطفى بدر الدين من دون تردد السيد نصر الله: سنكمل طريق الشهيد القائد مصطفى بدر الدين من دون تردد

الامارات تسمح بدخول السياح الإسرائيليين الى أراضيها بدون فيزا الامارات تسمح بدخول السياح الإسرائيليين الى أراضيها بدون فيزا

حماس تعلن اعتقال قاتل الشهيد مازن فقهاء حماس تعلن اعتقال قاتل الشهيد فقهاء

دي ميستورا يحدد موعد الجولة الجديدة من المفاوضات السورية دي ميستورا يحدد موعد الجولة الجديدة من المفاوضات السورية

غلوبال ريسيرش تكشف عن تفاصيل " الخطة ب" الخاصة بأمريكا في سوريا غلوبال ريسيرش تكشف عن تفاصيل " الخطة ب" الخاصة بأمريكا في سوريا

خروج دفعة تاسعة من مسلحي حي الوعر باتجاه ريف حلب تنفيذا لاتفاق المصالحة خروج دفعة تاسعة من مسلحي حي الوعر باتجاه ريف حلب تنفيذا لاتفاق المصالحة

بالصورة...مدير "أف بي آي" ينشر "رسالة وداع" بعد قرار إقالته بالصورة...مدير "أف بي آي" ينشر "رسالة وداع" بعد قرار إقالته

بالصورة.. وزارة التعليم السعودية ترتكب خطأ إملائي فادح فما هو؟ بالصورة.. وزارة التعليم السعودية ترتكب خطأ إملائي فادح فما هو؟

امريكا تكشف عن الدول التي سيشملها قرار الحظر الموسع امريكا تكشف عن الدول التي سيشملها قرار الحظر الموسع

بالصورة...صحيفة الاندبندنت تنشر صورة كاريكاتير تهكمية عن إقالة كومي بالصورة...صحيفة الاندبندنت تنشر صورة كاريكاتير تهكمية عن إقالة كومي

الأردن يعلن إسقاط طائرة استطلاع قرب حدوده مع سوريا الوقت- قال مصدر عسكري أردني "مسؤول"، بأن طائرات سلاح الجو الأردني أسقطت الأربعاء طائرة استطلاع مسيّرة اقتربت من أجواء المملكة في الحدود الشمالية.

واشنطن تعلن عن مكافأة مالية مقابل معلومات عن الجولاني واشنطن تعلن عن مكافأة مالية مقابل معلومات عن الجولاني

بروكسل تدرس تعليق صادرات الأسلحة إلى السعودية بروكسل تدرس تعليق صادرات الأسلحة إلى السعودية

الكرملين يعلق بثلاثة كلمات على إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الكرملين يعلق بثلاثة كلمات على إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي

آية الله خامنئي: ايران أوجدت محيطاً هادئاً وآمناً وسط الفوضى التي تعم المنطقة آية الله خامنئي: ايران أوجدت محيط هادئ وآمن وسط الفوضى التي تعم المنطقة

موقع أمريكي: زعيم تنظيم القاعدة يشيد بالخوذات البيض ويصفهم ب"الجنود المخفيون للثورة"+ فيديو موقع أمريكي: زعيم تنظيم القاعدة يشيد بالخوذات البيض ويصفهم ب"الجنود المخفيون للثورة"+ فيديو

جبهة النصرة تدعو لمحاربة "الفصائل المفسدة" التي توافق على اتفاق أستانا جبهة النصرة تدعو لمحاربة "الفصائل المفسدة" التي توافق على اتفاق أستانا

1500 عسكري أمريكي من القوات المحمولة جواً تستعد للانتشار في أفغانستان 1500 عسكري أمريكي من القوات المحمولة جواً الى أفغانستان

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

امريكا تكشف عن الدول التي سيشملها قرار الحظر الموسع

السيد نصر الله: سنكمل طريق الشهيد القائد مصطفى بدر الدين من دون تردد

الأردن يعلن إسقاط طائرة استطلاع قرب حدوده مع سوريا

غلوبال ريسيرش تكشف عن تفاصيل " الخطة ب" الخاصة بأمريكا في سوريا

بالصورة...صحيفة الاندبندنت تنشر صورة كاريكاتير تهكمية عن إقالة كومي

آخر فصول الابتزاز السعودي لباكستان... تسديد قروض والمقابل؟

بالصور..الجرائم ضد المهاجرين في ليبيا على طاولة المحمكة الجنائية الدولية

حماس تعلن اعتقال قاتل الشهيد مازن فقهاء

بالفيديو والصور... ماهي قصة "بيتزا هت" مع الأسرى الفلسطينين ولماذا اعتذرت منهم؟

بالصورة.. وزارة التعليم السعودية ترتكب خطأ إملائي فادح فما هو؟

تركيا بين رعب الأكراد والدعم الأمريكي بأسلحة ثقلية

مصر تفتتح مشروع كبير لإنتاج الغاز الطبيعي

تفاعل الأب مع أطفاله يزيد من نسبة ذكاءهم

هذه هي التهديدات والمخاطر التي تواجه الكيان الإسرائيلي والتي سوف تؤدي إلى زواله

قانون "القومية" الإسرائيلي: عنصرية بطابع القانون في دولة الأبارتهايد

المعتقلين السياسيين في البحرين يصدرون بياناً يكشفون فيه عن أوضاعهم

خبير أمني بريطاني: كوريا الشمالية قادرة على ضرب أي مكان في العالم وبأبسط الطرق!

نصرالله يضرب السواحل الاسرائيلية... و الجيش الاسرائيلي يستنفر!

العد العكسي للهجوم الامريكي على جنوب سوريا بدأ، والجيش السوري يتقدم نحو العراق

داعش يذبح ضابط مخابرات روسي في القوقاز وموسكو تنفي

غلوبال ريسيرش تسقط ورقة التوت الأخيرة عن الأطراف التي تقوم بتدمير سوريا

اتفاق "تخفيف التصعيد" يدخل حيز التنفيذ مضيقا الخناق على "داعش"

كاونتر باونش: هل ترامب رئيس حقاً؟

القضاء الأمريكي يوجّه صفعة لترامب ويسقط دعوى اغتصاب سيَّستها إدارته لمنع الهجرة

ماكرون رئيساً: فرنسا ترضخ لمشكلتها الرأسمالية وتُطيح بعنصرية المجهول!

الصين ترد على نشر الـ"ثاد" الامريكي بأحدث الصواريخ الموجهة

رسالة من الرئيس الأسد الى زعيم كوريا الشمالية

الحروب والأزمات الناشطة في العالم من منظار أمريكي + خرائط وصور

أغرب 5 تجارب أجراها أطباء وعلماء نازيين على البشر

هذه هي مواقف الرئيس الفرنسي الجديد تجاه الأزمة السورية والسعودية وخمس قضايا أُخرى

تل أبيب تَسقط في معركة حزب الله النفسية: الحرب ليست فقط عسكرية!

بالفيديو شاهد كيف انقذت ميلانيا ترامب زوجها من فضيحة!

بعد تهديد كيم جونغ اون لاسرائيل...وزراء صهاينة لليبرمان كفّ عن الثرثرة!

شاهد بالفيديو محمد بن سلمان ينهر حراسه الشخصيين كالنعاج!

العد العكسي للهجوم الامريكي على جنوب سوريا بدأ، والجيش السوري يتقدم نحو العراق

لبناني أعزل مجرد من السلاح يفضح اجراءات العدو الصهيوني على الحدود اللبنانية! صور

أردوغان يوجه رسالة تحذير لامريكا في شمال سوريا!

العهد الأمريكي يبدأ بالفشل دولياً: الأزمة السورية تعود الى مربع ما قبل الضربة!

بالصور.. ابنة ترامب تسبب ضجة كبيرة في السعودية

زيارة ترامب للسعودية.. دفع الأجر مسبقا عبر صفقات سلاح بمليارات!

الكيان الاسرائيلي: لهذين السببين الرئيسيين أمريكا لا تستطيع ضرب كوريا الشمالية!

داعش يذبح ضابط مخابرات روسي في القوقاز وموسكو تنفي

أول رسالة من زعيم كوريا الشمالية للرئيس الأسد بعد العدوان الأمريكي على سوريا

الطيران الحربي السوري يغير على الحدود الاردنية وهذا ما استهدفه!

كوريا الشمالية تستعرض قوتها بصواريخ باليستية وواشنطن تتراجع

ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
New node

New node

alwaght.com
أخبار

الرئيس الأسد: لن أتنحى ولم اتعب

الخميس 15 شعبان 1438
 
 
 
 
 
الرئيس الأسد: لن أتنحى ولم اتعب

مواضيع ذات صلة

بالفيديو..ماهي قصة "المياة المقدسة" التي شربها الرئيس الأسد والصحفي

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أكد السيد الرئيس بشار الأسد، الخميس، أن الحرب التي يخوضها الشعب السوري ليست فقط مع الإرهابيين وإنما أيضاً مع من يرعى الإرهاب، مؤكداً أنه لن يتنحى عن منصبه.

وأضاف الأسد في مقابلة مع قناة "او ان تي" البيلاروسية، الارهاب هو أداة تستخدم من قبل الدول الغربية التي تريد أن تطبق العقلية النازية نفسها وهي السيطرة على الكل وتحويل الدول والشعوب إلى عبيد وإلى تابعين والسيطرة على كل ما لديهم مادياً ومعنوياً لذلك الإرهاب هو مجرد أداة من الأدوات ونتيجة من النتائج.

ولفت الرئيس الأسد إلى أن المبادرة الروسية بإنشاء مناطق لتخفيف التوتر في سورية هي كمبدأ فكرة صحيحة وأن سوريا دعمتها منذ البداية، موضحاً أن الهدف منها هو حماية المدنيين في هذه المناطق وإعطاء فرصة لكل من يريد من المسلحين إجراء مصالحة مع الدولة كما حصل في مناطق أخرى وهي أيضاً فرصة لباقي المجموعات التي تريد طرد الإرهابيين وخاصة “داعش” و”النصرة” من هذه المناطق “فهي لها أكثر من جانب ولكن الجانب الأهم بالنسبة لنا مبدئياً هو تخفيف نزيف الدماء في تلك المناطق ريثما تكون هناك خطوات سياسية محلية بيننا وبين المجموعات الموجودة”.

وأشار الرئيس الأسد إلى أن الشعب السوري لم يفاجئه ما يحدث الآن فكل الأكاذيب التي طرحت في البداية كانت واضحة له، مؤكداً أن الغرب ومع كل التقدم الموجود لديه لا يفهم هذه المنطقة بالعمق، هو اعتاد على مجموعة من المسؤولين العملاء الذين ينافقونه من أجل مصالحهم الشخصية أما الحالة الوطنية الحقيقية المتمثلة بالمفاهيم الاجتماعية العميقة المتراكمة في هذه المنطقة فلا يفهمها المسؤولون الغربيون على الإطلاق لذلك فشلوا

ArabicAlwaght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الأسد سوريا الارهاب

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكثر من 200،000 شخص في هونغ كونغ يعيشون في بيوت كالتابوت
اسبانيا تعتقل أشخاصا يشتبه أنهم على صلة بتنظيم داعش
المساكن المؤقتة لأهالي كفريا والفوعة الذين أصيبوا بالتفجير
مظاهرات في معظم المدن التركية ضد نتائج الاستفتاء
أكثر من 200،000 شخص في هونغ كونغ يعيشون في بيوت كالتابوت

أكثر من 200،000 شخص في هونغ كونغ يعيشون في بيوت كالتابوت

شهيد ومصابين في هجوم للقوات السعودية على القطيف
قصص انقاذ العوائل من بطش داعش واجلائهم في بادوش في هذا الفيديو
من تشييع شهداء الفوعة وكفريا في منطقة السيدة زينب (ع) في ريف دمشق
إشتباكات طاحنة بين إرهابيي جبهة النصرة والقوات السورية في درعا والقضاء على قائد ميداني رفيع المستوى