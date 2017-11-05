الذهب مصدر مهم لنمو الإقتصاد المصري

الوقت- ستعلن مصر نتائج المزايدة الخاصة بالتنقيب عن الذهب في الأسبوع المقبل، وذلك بحسب ما أعلنه وزير البترول المصري "طارق الملا".
حيث بدأت مصر في تلقي العديد من العروض الجيدة حيث شهدت في يناير الماضي العديد لخمس امتيازات في أول مزايدة للتنقيب عن الذهب منذ عام 2009، وكان الموعد النهائي لتلقي العروض في 20 أبريل.
وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة المصرية في أن يكون إنتاج الذهب مصدرا مستقبليا لنمو اقتصادها الذي يواجه صعوبات.
وأشار الملا إن القوانين للموارد الطبيعية سترضي "معظم الأطراف"، لكنه لم يكشف عن موعد صدور تلك القوانين.