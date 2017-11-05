الجيش العراقي: تحرير الموصل قبل شهر رمضان المبارك

الوقت- أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عثمان الغانمي ، الخميس، أن استعادة مدينة الموصل بالكامل من قبضة تنظيم "داعش"، قبل بداية شهر رمضان المبارك.

واضاف الغانمي في تصريحات أثناء تفقده لعمليات "قادمون يا نينوى"، إن المكاسب التي حققها الجيش العراقي في شمال البلاد، تؤكد محاصرة مسلحي التنظيم في مساحة صغيرة للغاية، وأضاف "تقوم قوات الأمن بمجهود كبير وفعال ضد داعش، وستنتهي منه في غضون أيام"، متابعا "أقول إن بقية الموصل ستحرر قبل بداية شهر رمضان ".

وكانت القوات العراقية تمكنت من استعادة الجانب الشرقي من الموصل بالكامل في يناير/كانون الثاني، فيما أطلقت عمليات الجانب الغربي من المدينة في الشهر التالي.

ولم يبق سوى عدد قليل من أحياء غرب الموصل، تحت سيطرة المسلحين الذين يحاصرون نحو 250 ألف مدني يعيشون في ظروف سيئة.

وفي وقت لاحق من اليوم نشرت وزارة الدفاع العراقية، على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، خارطة توضح تقلص المساحة التي لا تزال تحت سيطرة "التنظيم" إلى 10% فقط من كامل المدينة.