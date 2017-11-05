الأردن يعلن إسقاط طائرة استطلاع قرب حدوده مع سوريا

الوقت- قال مصدر عسكري أردني "مسؤول"، بأن طائرات سلاح الجو الأردني أسقطت الأربعاء طائرة استطلاع مسيّرة اقتربت من أجواء المملكة في الحدود الشمالية.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة "بترا" الأردنية الرسمية للأنباء بأن طائرات سلاح الجو الأردني أسقطت الأربعاء من إسقاط طائرة استطلاع مسيّرة اقتربت من أجواء المملكة في الحدود الشمالية، شمال غرب المفرق.

وقال المصدر للوكالة إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها، بسبب استمرار الطائرة من الاقتراب من الحدود، مما استدعى التعامل معها وإسقاطها.

وأضاف المصدر أنه تم جمع حطام الطائرة والأجهزة التي كانت تحملها وتم نقلها لفحصها والتعامل معها فنياً.

يذكر أنّ هذا الأمر يأتي بعد رصد تحركات عسكرية أميركية وبريطانية وأردنية ضخمة، تشيرت إلى اقتراب ساعة الصفر على الحدود السورية، في ظل وجود قرابة 4000 مسلّح ممن دربوا في الأردن موجودون في منطقة التنف داخل الحدود السورية.

كما أظهرت صور نشرتها قناة الميادين نقلاً عن الإعلام الحربي حشوداً عسكرية وآليات متجمعة في منشأة عسكرية قرب مدينة الزرقاء الأردنية.