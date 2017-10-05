روسيا تزيد من كمية الحبوب المصدرة الى تركيا

الوقت- أكد مدير التسويق الاستراتيجي في شركة روس اغراترانسا "ايغور بافينسك" أن روسيا ستبدأ بزيادة كمية الحبوب المصدرة إلى تركيا في نهاية الأسبوع الجاري.
وأشار بافينسك أن تصدير الحبوب إلى تركيا لم تتوقف، رغم الرسوم المفروضة من تركيا، وأضاف " ولكن انخفض حجم الإمدادات بشكل كبير بعد القيود التي فرضها الجانب التركي".
وأوضح بافينسك "بحسب معلوماتي فإن المصدرين لم يتلقوا حتى الآن الموافقة على الشحنات، وتستغرق الإجراءات الجديدة وقتا طويلا حتى تصل الأوراق ويتم التوقيع عليها من قبل المشتريين، وأنا أعتقد أنه بنهاية هذا الأسبوع ستوقع العقود الجديدة".