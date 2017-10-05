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  الأربعاء 14 شعبان 1438
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علوم وتكنولوجيا

المسكنات قد تؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية

الأربعاء 14 شعبان 1438
 
 
 
 
 
المسكنات قد تؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية
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الوقت- أعلنت دراسة حديثة أن استخدام الأدوية المسكنة لمدة أسبوع قد تؤدي للإصابة بنوبة قلبية.

وقد توصل باحثون من كندا وفنلندا وألمانيا، بعد أن راقبوا الوصفات الطبية مقابل النتائج الصحية التي حصل عليها نحو 446 ألف شخص، إلى أن المسكنات قد تزيد نسبة الإصابة بنوبة قلبية إلى نحو 50 في المائة، وحذر الباحثون من أخذ الأدوية المسكنة بجرعات كبيرة.

ولم يتوصل البحث للسبب ارتفاع نسبة الإصابة بالنوبات القلبية بعد استخدام الأدوية المسكنة لفترات طويلة، لكن دراسة سابقة أوضحت أن هذه الأدوية تعيق هرمون يسمى بروستاسيلين، الذي يحمي الأوعية الدموية.

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المسكنات الأدوية المسكنة النوبة القلبية الصحة

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