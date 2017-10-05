بروكسل تدرس تعليق صادرات الأسلحة إلى السعودية

الوقت- كشف عدد من المسؤولين في بروكسل عن نية الحكومة البلجيكية فرض حظر على صادرات الأسلحة المتوجهة إلى السعودية.

وقالت وسائل إعلام بلجيكية محلية، الاربعاء، أن حزب الخضر البلجيكي يقوم بإعداد قرار يقضي بتعليق جميع العلاقات التجارية مع السعودية إضافة إلى تحليل التدفقات المالية من وإلى الرياض.

من جانبه قال جورج داليمان النائب في البرلمان البلجيكي:" ينبغي النظر إلى المملكة العربية السعودية على أنها دولة خطيرة من الناحية الأمنية، سيما في ضوء دورها المزعوم في انتشار السلفية، لذلك يمكن أن يتم التصويت على الوثيقة خلال الأسبوع المقبل بعد اعتماد التعديلات.

وفي الوقت نفسه، اقترحت الأغلبية البرلمانية في بروكسل وضع حد لتجارة الأسلحة والمعدات العسكرية الجاهزة للاستخدام مع السعودية، وقالت أنه يمكن أيضاً أن يتم إرسال هذا الاقتراح كطلب ليتم تعميمه على مستوى أوروبا والأمم المتحدة كي يكون بمثابة اتفاق.

وتعتبر الرياض من بين أفضل زبائن شركة "والون" لصناعة الأسلحة، وأيضاً شركة "FN هيرستال"، الرائدة عالمياً في صناعة الأسلحة الخفيفة.

وكان وزير خارجية بلجيكا ديديه ريندرس اعرب في وقت سابق عن تأييده لحظر توريد الأسلحة إلى السعودية، معتبراً أن تصويت بلاده لانتخاب السعودية في اللجنة الأممية لحقوق المرأة شكل صدمة له، معرباً عن اعتذاره.