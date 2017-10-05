إقالة باولي مدرب إنتر ميلان بشكل رسمي

الوقت- بات رسمياً خبر إقالة المدرب باولي من تدريب فريق إنترميلان الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعد إعلان النادي عن استغنائه عن خدمات المدرب الذي قاد الفريق في الموسم الحالي بعد رحيل المدرب دي بوير.

وجاءت هذه الاقالة بعد أن استُقطب المدرب ليصعد بالفريق في جدول ترتيب الدوري فضلاً عن طموح الادارة والجماهير بوصول النادي إلى البطولات الأوروبية الكبرى وهو ما فشل به الفريق هذا الموسم إذا أنه يحتل المركز السابع حالياً في ترتيب جدول الدوري الايطالي ولا فرص أمامه للتأهل إلى البطولات الأوروبية.

وهناك شائعات كثيرة حول خليفة هذا المدرب، إلا ان أبرزها يبقى المدرب الايطالي كونتي مدرب تشيلسي الحال، والذي يعيره انترميلان اهتماماً خاصاً لخبرته في الدوري الإيطالي ونتائجه الجيدة مع اليوفي سابقاً وتشيلسي حالياً