ترامب يقيل مدير FBI، والديمقراطيون يعتبرون القرار خطأ كبيراً

الوقت- قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالية (إف بي آي) جيمس كومي، بشكل مفاجئ.

وأضاف سبايسر إن "الرئيس قبل توصية المدعي العام ونائب المدعي العام بما يتعلق بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالية”. وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أن البحث عن مدير جديد للإف بي آي سيبدأ فورا".

وفي سياق متصل، ندد زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ شاك شومر بما اسماه "خطأ كبير" إثر قرار مفاجئ اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء وقضى بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جيمس كومي.

ودعا شومر خلال مؤتمر صحافي في الكابيتول إلى تسمية قاض مستقل كي يتسلم التحقيق حول وجود تنسيق محتمل بين روسيا وفريق حملة ترامب الانتخابية في العام 2016، وهو تحقيق تجريه الإف بي آي حاليا.

يذكر أن مدير مكتب التحقيقات الفدرالية (إف بي آي) جيمس كومي كان يقود تحقيقات متعلقة بصلات محتملة بين فريق حملة ترامب وروسيا.