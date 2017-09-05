الحكومة المصرية تزيد الدعم بطاقات التموين

الوقت- أعلنت الحكومة المصرية اليوم عن زيادة الدعم في بطاقات التموين نحو 66,7 بالمئة ليصل إلى 34 جنيه لكل فرد في شهر رمضان المبارك فقط، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية وللتخفيف على المواطنين.

وأشار وزير المالية "عمرو الجارحي" في بيان له "مجلس الوزراء وافق أمس على صرف منحة إضافية على بطاقات التموين من نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل قدرها مليار جنيه بمناسبة شهر رمضان ولشهر واحد فقط."

وأوضح وزير التموين "على المصيلحي" أن "كل فرد سيزيد 14 جنيها تمنح في شهر يونيو ، وسيتم التركيز على السلع الأساسية وخاصة السكر والزيت."

والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تدعم 68,8 مليون مواطن مصري من خلال نحو 20,8 مليون بطاقة تموين.