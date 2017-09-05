مصر؛ الغاء الحكم المؤبد على عدد من قيادات الاخوان المسلمين

الوقت- أعلنت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، الغاء حكم السجن المؤبد على عدد من قيادات الاخوان المسلمين بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع.

وبحسب قرار المحكمة المصرية فانه تم إلغاء حكم بالسجن المؤبد لمحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وآخرين في قضية تتعلق بأحداث عنف وقعت بمدينة بورسعيد الساحلية عام 2013، وقالت المصادر القضائية إن محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من بديع و19 آخرين على حكم بالسجن المؤبد كانت أصدرته محكمة للجنايات في أغسطس آب 2015 بعد إدانتهم بالتورط في الهجوم على قسم للشرطة بمدينة بورسعيد خلال الاحتجاجات والمصادمات العنيفة التي تلت فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي في 2013.

وأضافت المصادر أن النقض قبلت أيضا طعون 30 متهما عاقبتهم محكمة الجنايات بالسجن المشدد لعشر سنوات في نفس القضية.وتابعت أن محكمة النقض أمرت بإعادة المحاكمة. ومن بين المقبول طعونهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديين البارزين بجماعة الإخوان المسلمين. وكان محكوم عليهما بالسجن المؤبد.

وكانت محكمة النقض قضت في كانون أول العام الماضى، بقبول طعن 37 متهما من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد، ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات جماعة "الإخوان" بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

يذكر أن محكمة الجنايات في القاهرة أجلت أمس الاثنين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة إلى خمسة وعشرين متهما آخرين، إلى السابع عشر من آيار المقبل فيما عرف بقضية "اقتحام السجون" أثناء ثورة الخامس والعشرين كانون الثاني يناير 2011. وكان مرسي قد طالب من قبل مقابلة أهله وهيئة دفاعه، واشتكى من أشياء تمس حياته، بحسب مصدر قانوني