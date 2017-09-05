الصين ترد على نشر الـ"ثاد" الامريكي بأحداث الصواريخ الموجهة

الوقت- في أول رد صيني على نشر منظومة "ثاد" الامريكية، في كوريا الجنوبية، أعلنت بكين أنها اختبرت مؤخرًا نوعًا جديدًا من الصواريخ الموجهة في بحر الشمال الشرقي قرب شبه الجزيرة الكورية.

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية في بيان مقتضب ان الاختبار في بحر بوهاي هدفه "زيادة القدرات العملانية للقوات المسلحة والرد بفعالية على التهديدات التي يتعرّض لها الأمن القومي".

هذا ويتزامن الاعلان مع انتخاب كوريا الجنوبية الناشط الحقوقي السابق مون جاي-ان رئيسًا بعد فضيحة أدت الى محاكمة الرئيسة السابقة بتهمة الفساد، ويأتي هذا الاختبار ايضا في وقت يسود التوتر المنطقة بسبب إطلاق بيونغ يانغ صواريخ وإجراء تجارب نووية.

وكانت بكين أعلنت في وقت سابق أنها ستدافع "بحزم" عن مصالحها الأمنية مع بدء نشر منظومة الصواريخ الاميركية "ثاد" في كوريا الجنوبية، وذلك بعدما تجاهلت واشنطن تحذيرات صينية سابقة، كما اتخذت الصين في الاشهر الأخيرة سلسلة من الاجراءات اعتبرتها كوريا الجنوبية بمثابة عقوبات اقتصادية مرتبطة بمشروع نشر المنظومة الدفاعية والغت زيارات لمشاهير من كوريين جنوبيين للصين. كما وجهت دعوات في الصين الى مقاطعة متاجر الموزع "لوتي" خامسة كبرى المجموعات الكورية الجنوبية.