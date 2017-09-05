زيارة الـ 1000 شخص.. زيارة ترامب الى تل أبيب

الوقت- ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه سيرافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الكيان الاسرائيلي حوالي 1000 شخص، مشيرة إلى أنه تمّ حجز قرابة 1000 غرفة في فنادق في القدس، التي ستغلق أبوابها أمام نزلاء ليسوا ضمن حاشية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوم قبل يوم من وصوله.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه وسيرافق ترامب وزوجته وابنته إيفانكا وزوجها جارد كوشنر، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، حيث سيمكثون في فندق "الملك داود" الذي سيتحول إلى حصن منيع بسبب الحراسة التي ستفرض حوله.

ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن ترامب سيلقي خطاباً في موقع "متسادا" أمام 500 إسرائيلي سيتم اختيارهم بحرص بالغ.